Der Feuerwehr-Nachwuchs weilt derzeit in Bad Grund im Harz. „Bis jetzt haben wir ein von unseren Betreuern gut vorbereitetes und spaßiges Programm erlebt“, schreiben die Jugendlichen in einem Pressebericht. Von einer Westernshow in der Pullman City bis hin zu einem Besuch im Freizeitbad und der KZ-Gedenkstätte Dora Mittelbau ist die Rede. „Das Wetter spielte bis jetzt zwar nicht so mit, die Stimmung in der Gruppe ist dafür aber umso besser“, heißt es im Bericht weiter. Auf dem Programm stehe in den nächsten Tagen ein Besuch im Luftfahrtmuseum Wernigerode, eine Wanderung sowie ein Kinobesuch