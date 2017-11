Christine Kucinski stellt ab Sonntag in der Galerie „Kunst(t)räume“ am Kniepenkamp aus. Foto: Chris Tettke

Am Sonntag (5. November) wird in der Galerie Kunst(t)räume die Ausstellung „Glaszeit“ von Christine Kucinski eröffnet.

Die Wohnung von Dr. Christine Kucinski in Münster ist eigentlich eher eine Galerie oder ein Museum oder auch ein Atelier. Dort ist kein Platz für Elefanten oder Kleinkinder, es sei denn, ihre Enkel besuchen die Künstlerin, dann wird das Areal teilweise geräumt. Ansonsten ist die Wohnung gefüllt mit Objekten jenes zerbrechlichen Materials, das auf vielfältige Art und Weise gestaltet werden kann.

Kucinski verwendet das Glasfusing, ein 2000 Jahre altes Verfahren, im offenen Gestalten, bei dem das Glas mundgeblasen oder gegossen wird und mit Holz, Metall, Stein, Granit oder was Natur und Technik sonst noch anzubieten haben, kombiniert. Bei ihr wird Glas zur Schale, zum Schmuck-Unikat, zum beleuchteten Wand- oder Raumobjekt, zum abstrakten Fenstergemälde – immer anders, immer ungewöhnlich.

Die Glaskünstlerin bekam über das Glashaus in Gronau Kontakt zur Galerie „Kunst(t)räume“, in der sie in den nächsten Wochen ihre Arbeiten ausstellen wird. Unterstützt wird sie dabei durch ihren Lebenspartner Thomas Käppel, der seine Spuren bei der technischen Präsentation, Aufarbeitung und Gestaltung einfließen lässt. „Ihre Arbeiten sind genauso ungewöhnlich und abwechslungsreich wie ihr Leben, das sie aus ihrer Geburtsstadt Breslau in Schlesien herausführte und ab 1984 als deutsche Staatsbürgerin unter anderem als Kunstdezernentin in Bonn und als wissenschaftliche Mitarbeiterin in Münster tätig werden ließ“, heißt es in einer Ankündigung. Heute genieße sie die Freiheit, die ihr die Tätigkeit als Kunstschaffende schenke, und die spannenden Begegnungen, die ihr die Beschäftigung mit dem fragilen Material verschaffe.

Wer sich ein Bild von ihren Skulpturen, Raumobjekten und Schmuck-Unikaten, die in zahlreichen Ausstellungen im In- und Ausland präsentiert wurden, machen möchte, sollte die Ausstellung „Glaszeit“ nicht verpassen, die am Sonntag (5. November) um 15 Uhr in der Galerie „Kunst(t)räume – Tee(t)räume“ eröffnet wird und zunächst bis zum Ende des Jahres zu sehen sein wird.