Die Professor-Katerkamp-Straße wurde nach dem am 17. Januar 1764 in Ochtrup geborenen Theologen Theodor Katerkamp benannt. Sein Geburtshaus stand an der Kirchstraße, dem heutigen Standort des Hotels Wigbold.

Von Irmgard Tappe

Katerkamp studierte an der Universität Münster Philosophie und Theologie. Die Priesterweihe empfing der Ochtruper im Jahre 1787. Wie es in damaliger Zeit üblich war, fungierte er als junger Priester in adeligen Kreisen als Hauslehrer und Erzieher. Im wurden die Reichsfreiherren Franz Otto und Klemens August von Droste zu Vischering anvertraut. Es war eine Zeit, in der der Adel seinen Nachwuchs unter Aufsicht des Hauslehrers auf ausgedehnte Reisen schickte. Und so reiste Katerkamp mit seinen Zöglingen durch Deutschland, die Schweiz und nach Rom. Der Geistliche gehörte außerdem zum Freundeskreis der Fürstin von Gallitzin. Er wirkte als Professor der Kirchengeschichte und Theologie, wurde in den 1830er Jahren zum Domdechant und Domkapitular in Münster ernannt, war Autor verschiedener Werke der Kirchengeschichte und starb am 9. Juni 1834.