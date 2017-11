Am 11. und 12. November (Samstag und Sonntag) finden in der Kirchengemeinde St. Lambertus die Pfarreiratswahlen statt. Für das künftig 14-köpfige Gremium stehen 17 Kandidaten zur Wahl – darunter viele junge Gemeindemitglieder. Zwei „alte Hasen“ erzählen, welche Aufgabe der Pfarreirat innerhalb der Gemeinde übernimmt.

Von Anne Steven

Liest man in der Satzung für die Pfarreiräte im Bistum Münster nach, was genau ein solches Gremiums tut, klingt das erst einmal recht trocken: „Der Pfarreirat dient dem Aufbau einer lebendigen Gemeinde und der Verwirklichung des Heils- und Weltauftrags der Kirche.“ Hört man im Gegensatz dazu aber die

Ute Flaßkamp Ute Flaßkamp

Pfarreiratsmitglieder der Kirchengemeinde St. Lambertus von ihrem Ehrenamt sprechen und sieht man dabei das Leuchten in ihren Augen, entsteht ein ganz anderes, sehr viel lebendigeres Bild.

Aktuell hat das Gremium zehn Mitglieder. Mit Blick auf die Anzahl der Gemeindemitglieder wären 14 möglich. „Eigentlich

Peter Meistes Peter Meistes

atten wir überlegt, den neuen Pfarreirat mit zwölf Personen zu besetzen“, berichtet Vorsitzender Michael Tombült. Doch für die am 11. und 12. November (Samstag und Sonntag) anstehenden Wahlen fanden sich insgesamt 17 Kandidaten. „Wir möchten, dass sich so viele Leute wie möglich einbringen können, und haben deshalb die Anzahl der Pfarreiratsmitglieder auf 14 erhöht“, erklärt Susanne Brünen.

Thomas Hinkelammert Thomas Hinkelammert

Die 46-Jährige gehört dem Gremium ebenfalls an und stellt sich in diesem Jahr erneut zur Wahl. Auch Michael Tombült, Anita Gehring, Olaf Lewejohann, Gaby Hoffstedde, Thomas Hinkelammert und Barbara Scheipers sind, wie man so schön sagt, Wiederholungstäter, und würden gern auch künftig im Pfarreirat mitwirken.

Tobias Wülker Tobias Wülker

Neu aufstellen lassen haben sich Marina Bätker, Lisa Feldkamp, Ute Flaßkamp, Friederike Heitz, Brigitte Kuhlmann, Peter Meistes, Thomas Schweins, Ele Varelmann, Tobias Wülker und Benedikt Volkery.

In den vergangenen eineinhalb Jahren hat sich das Gremium

Michael Tombült Michael Tombült

auptsächlich mit dem Pastoralplan beschäftigt. Es galt, die Leitlinien der örtlichen kirchlichen Tätigkeiten für die nächsten Jahre aufzustellen. Eine Aufgabe mit viel Verantwortung, die manchmal auch viel Zeit in Anspruch nahm. Doch der Einsatz habe sich gelohnt, finden Susanne Brünen und Michael Tombült. „Wir waren stolz wie Bolle, als wir über 900 Fragebögen zurückbekommen haben“, erzählt Susanne Brünen strahlend

Lisa Feldkamp Lisa Feldkamp

von der Befragung der Bevölkerung. Es habe sich herausgestellt, dass viele Menschen gar nicht wissen, wo Kirche überall „drinstecke“. Und noch eines: „Die Zeiten und die Menschen haben sich verändert.“

Als Beispiel nennt Michael Tombült die Rosenkranzandachten. Sie würden noch von sehr wenigen, meist älteren

Marina Bätker Marina Bätker

Gemeindemitgliedern besucht. Und ihnen dürfe man dieses Angebot auch nicht wegnehmen, betont der Pfarreiratsvorsitzende. Doch es sei wichtig, neue Wege zu gehen, die Andachten entsprechend anders zu gestalten und damit möglicherweise wieder Menschen zu begeistern.

Ähnlich verhalte es sich mit den Gottesdiensten, ergänzt

Susanne Brünen Susanne Brünen

Susanne Brünen. „Wir haben viele neue Gottesdienstformen angestoßen.“ Als Beispiel nennt sie die besonders gestaltete Messe zum Valentinstag, den Evensong oder die Gottesdienste am letzten Sonntag im Monat mit modernen Liedern und alternativen Musikbeiträgen. Am morgigen Sonntag findet um 17 Uhr in der Alten Kirche in Welbergen eine Messfeier zum Thema Heimat statt. „Es kommen immer tolle Ideen

Olaf Lewejohann Olaf Lewejohann

usammen“, berichtet Susanne Brünen von den Treffen des Gremiums. Und der Erfolg gebe ihnen recht, denn diese Gottesdienste seien immer gut besucht.

Viele weitere Ideen für Projekte und Aktionen haben ebenfalls ihren Ursprung im Pfarreirat. Da ist zum Beispiel das Angebot „Offenes Ohr“ in den Räumen des Familienunterstützenden

Thomas Schweins Thomas Schweins

Dienstes zu nennen oder die Lesepaten. In diesem Jahr galt es zudem, dass Reformationsjubiläum mitzugestalten – in enger Zusammenarbeit der evangelischen Kirchengemeinde. „Dieses Luther-Jahr hat es ins Rollen gebracht“, hofft Michael Tombült, dass die Ökumene auch künftig einen festen Platz in beiden Kirchengemeinden hat. Den haben mittlerweile auch die Besuche von Pfarrer Stefan Hörstrup und Kaplan Thomas Berger

Brigitte Kuhlmann Brigitte Kuhlmann

bei den Gemeindemitgliedern, die ihren 18. Geburtstag feiern – auch eine Idee des Pfarreirates.

Man merkt schnell: Die Aufgaben des Gremiums sind sehr vielfältig. Und es lässt sich auch mal über ein Thema diskutieren. Das gilt übrigens auch für den Pastoralplan, der nicht in Beton gegossen ist, sondern lediglich Leitlinien

Benedikt Volkery Benedikt Volkery

enthält. Michael Tombült und Susanne Brünen würden am liebsten auch in Zukunft bei diesem Projekt mittun und ihren Glauben leben, wie sie sagen. „Das ist eine total spannende, intensive und auch anstrengende, aber tolle Zeit“, schwärmt der Vorsitzende. Und schließlich wolle man das, was vor vier Jahren in Sachen Pastoralplan angestoßen wurde, nun auch weiterführen, ergänzt Susanne Brünen.

Anita Gehring Anita Gehring

Unter den insgesamt zehn neuen Kandidaten für den Pfarreirat sind auch viele junge Gemeindemitglieder, fünf von ihnen sind unter 30 Jahre alt. Das freut die beiden „alten Hasen“ natürlich besonders. Denn nur mit jungen Menschen, die bereit seien, sich zu engagieren, könne sich die Kirchengemeinde für die Zukunft aufstellen.

Gaby Hoffstedde Gaby Hoffstedde

Friederike Heitz Friederike Heitz

Barbara Scheipers Barbara Scheipers