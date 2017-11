Ochtrup -

Bei der Pfarreiratswahl 2017 haben erstmals Jugendliche ab 14 Jahren das aktive Wahlrecht. Alle Mitglieder der Pfarrgemeinde können zudem per Briefwahl abstimmen. Bis Mittwoch (8. November) liegen diese Unterlagen im Pfarrbüro St. Lambertus, Kolpingstraße 1, zur Abholung bereit. Am Samstag (11. November) und am 12. November (Sonntag) besteht eine halbe Stunde vor allen Messen sowie eine halbe Stunde nach den Messen in allen Kirchen die Möglichkeit zur Wahl. Wahlschluss ist am 12. November um 19.15 Uhr.