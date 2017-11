„Liekuut, liekan“ heißt das neue Buch von Otto Pötter, das jetzt in der Buchhandlung Eckers in Rheine vorgestellt wurde. Pfarrer em. Ludger Bügener hat dazu das Vorwort geschrieben. „Pötter gilt zurzeit als der wichtigste plattdeutsche Autor im Münsterland“, heißt es in einem Pressetext. Am 31. Januar (Mittwoch) liest er bei den Senioren „60plus“ in Welbergen.