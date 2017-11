Das Rote Kreuz führt in der kommenden Woche wieder einen Blutspendetermin in Ochtrup durch. Foto: dpa

Ochtrup -

Das Rote Kreuz ruft in Ochtrup zu vier Blutspendetagen auf. Von Montag bis Donnerstag (6. bis 9. November) ist jeweils von 16 bis 20.30 Uhr Blutspendezeit im ehemaligen DRK-Zentrum an der Piusstraße 10. Am Mittwoch (8. November) besteht zusätzlich von 9 bis 12 Uhr die Möglichkeit, dort Blut zu spenden.