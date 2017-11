Die erfolgreichsten Züchter der Reisevereinigung Ochtrup/Metelen stellen am Samstag (11. November) in der Taubenhalle im Gewerbegebiet „Am Langenhorster Bahnhof“ ihre Meisterschaftstauben der Saison aus. Ausrichter der Veranstaltung ist in diesem Jahr die Ortsgruppe Ochtrup.

Tiere aus unterschiedlichen Kategorien seien an diesem Tag zu sehen, kündigen die Organisatoren an. Die Schau biete den Besuchern gute Einblicke in den Brieftaubensport. „Die zurückliegende Saison 2017 brachte in allen Sparten Tauben mit herausragenden Leistungen hervor“, berichtet die Reisevereinigung. Die besten Einzeltiere könnten nun begutachtet werden.

Die Veranstaltung wird um 14.30 Uhr mit einem gemeinsamen Kaffeetrinken eröffnet. Um 15.30 Uhr erfolgt die Ehrung der Meister. Im Anschluss hieran findet um etwa 16.30 Uhr eine Versteigerung von Gutscheinen und Tauben aus erfolgreichen Zuchten statt. Speziell für diesen Zweck sucht die Reisevereinigung namhafte Züchter, die ausgesuchte Tiere zur Verfügung stellen. „Sollten also Freunde des Brieftaubensports eine Verstärkung ihrer Bestände planen, werden sie auf dieser Versteigerung sicherlich fündig“, heißt es in der Ankündigung. Zwischendurch finden zwei Verlosungsdurchgänge mit Sachpreisen statt.

Für Verpflegung ist gesorgt, „sodass ein Ausflug in die Taubenhalle allen interessierten Besuchern einige schöne Stunden in geselliger Runde verspricht“, schreiben die Züchter abschließend.