Zum letzten Mal fand am Samstag das „Internationale Café für Flüchtlinge, Migranten, Zugezogene und Ochtruper“ statt. Zu wenig Zulauf hatte die Veranstaltung zuletzt – was laut Organisatorin Bettina Flug durchaus als Zeichen des Erfolgs gewertet werden kann.

Von Martin Fahlbusch

Eigentlich war alles wie immer am ersten Samstag im Monat in der Bücherei St. Lamberti und im Café Knitterfrei. Für das „Internationale Café für Flüchtlinge, Migranten, Zugezogene und Ochtruper“ hatten Bettina Flug und ihre Helfer wieder Kaffee, Tee und Säfte vorbereitet. Die Plätzchen standen schon auf den Tischen, und syrische Frauen hatten gebackene Leckereien mitgebracht. Selbstredend wurde kein normaler Pfefferminztee aufgetischt – es musste schon der an Marokko erinnernde „Nar“ sein.

Etwas anders wurde es dann doch, als zwei Migrantinnen direkt auf Bettina Flug zusteuerten, sie herzlich in den Arm nahmen und ihr Blumen überreichten – wie andere später auch. „Nach gut zwei Jahren haben wir uns entschlossen, dieses Angebot zur Begegnung und zum Austausch erst einmal einzustellen“, kommentierte Bettina Flug die letzte Öffnungsrunde ohne Trauer. „Wenn die Sache nach der langen Zeit nur noch spärlich angenommen wird, dann kann das durchaus ein Zeichen von Erfolg sein.“

Flug freute sich besonders, dass Jenny Heinen, die erste Angestellte der Flüchtlingsinitiative „Miteinander“, extra aus Münster gekommen war. „Mit ihr habe ich vor Jahren die Idee ausbaldowert, weil wir merkten, dass man für die Klientel, die wir im Auge hatten, nicht einen abendlichen Stammtisch zur Kontaktaufnahme anbieten konnte.“ Dankbar war Bettina Flug für die Bereitschaft der Bücherei, ihr offenes Ambiente zur Verfügung zu stellen. „Toll war für uns zudem, dass uns das Café Knitterfrei ermöglichte, seine Räume zu nutzen.“

„Manchmal reichten die vielen Tische und Stühle überhaupt nicht aus“, wusste Günter Sundermann zu berichten. „Mit den sechs iranischen Jugendlichen, die ich hier anfangs getroffen habe, bin ich noch heute im Kontakt.“

Eine freundliche und unverbindliche Einladung in ein Café – also eine ganz niederschwellige Möglichkeit, mit Migranten in Kontakt zu kommen, aber auch unter den Flüchtlingen neue Verbindungen zu knüpfen – war immer das Anliegen dieses Angebots. In diesem lockeren Treff ließen sich erste Deutschkenntnisse erproben, und die Teilnehmer konnten sich über Unterstützung, Sprachkurse und mögliche Praktikumsplätze informieren.

Auch die Möglichkeit, hier über Spiele in Kontakt zu kommen, sei eine echte Begegnungschance gewesen, berichtete Bettina Flug. „Ich kann mich da an die Memory-Spiele erinnern. Dabei habe ich ein herrlich klingendes arabisches Wort gelernt, das man kaum aufschreiben kann, das aber gesprochen wie Musik daherkam. Nur die Übersetzung war dann eine Enttäuschung: ‚Staubsauger‘ klingt so gar nicht lyrisch.“

Für sie und alle Helfer sei dieses Internationale Café eine echte Bereicherung durch die dort zu treffenden Menschen gewesen, sagte Flug am Samstag. „Hier sind Freundschaften entstanden“, berichtete die Organisatorin zufrieden.

„Hier waren viel unkompliziertes Engagement, Wärme und Nähe im Spiel“, lobte denn auch Pfarrerin Heike Bergmann, die auf einen Tee vorbeigekommen war, den Machern dankte und ein kleines Präsent mitgebracht hatte.