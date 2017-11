Eine 42-jährige Autofahrerin war am Freitag mit über zwei Promille auf dem Nienborger Damm unterwegs. Die Polizei stellte den Führerschein sicher.

Die Polizei stoppte am Freitag (3. November) gegen 12.15 Uhr auf dem Nienborger Damm eine 42-Jährige Autofahrerin, die in Richtung Innenstadt unterwegs war. Zeugen hatten laut Polizeibericht die Beamten informiert, da die Frau äußerst unsicher und in Schlangenlinien gefahren sei sowie wiederholt angehalten und dann gleich wieder beschleunigt habe. Die Polizisten stellten bei der

Ochtruperin einen deutlichen Alkoholgeruch fest, wie es im Bericht heißt. Ein durchgeführter Test zeigte einen Wert deutlich über zwei Promille an. Der 42-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen. Ihr Führerschein ist sichergestellt worden.