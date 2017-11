Jetzt ist es offiziell: Prinz Hanna Hüntemann, Prinzessin Anke Krabbe und Till Felix Bußmann bilden in dieser Session das Dreigestirn des Förderkreises Kinderkarneval. Bereits zum vierten Mal in der fast 50-jährigen Geschichte des Förderkreises stellt es der Schützenverein Lamberti-Mark. Mit dem frischgebackenen Dreigestirn freuten sich auch die Eltern Claudia und Dirk Hüntemann, Christiane und Heiko Krabbe sowie Nicole und Thomas Bußmann. Vorgestellt wurde das neue Trio jetzt bei einem Kaffeetrinken in der Gaststätte Köllmann. „Pünktlich zum Auftakt der Session wurden bereits die ersten Orden verliehen“, schreibt der Förderkreis in einem Pressetext. Vizepräsident Bernhard Pöhlker gab Orden an die Mitglieder des Förderkreises sowie an den Vorsitzenden des Schützenvereins Lamberti-Mark, Ludger Wiechers, aus. „Auch Hausfotograf Jürgen Ultee wurde mit einem Orden bedacht“, schreibt der Förderkreis. Präsident Josef Pieper gab den Teilnehmern des Sessionsauftaktes noch einige Termine mit auf den Weg. Die ersten Auftritte absolviert das neue Dreigestirn am 20. Januar (Samstag) beim Winterfest des Schützenvereins Einigkeit in der Gaststätte Schwartbeck und beim Schützenverein Niederesch in der Stadthalle. Dann geht es Schlag auf Schlag. „Bis zum Rosenmontag stehen wöchentlich mehrere Termine auf dem Programm“, heißt es im Pressebericht weiter. Am 20. November (Montag) findet im Business-Center der Volksbank Ochtrup um 19.30 Uhr eine Versammlung für all diejenigen statt, die sich am Rosenmontagszug beteiligen wollen. Im Rahmen dieser Versammlung werden auch die Meldebögen für den Zug am 12. Februar (Montag) eingesammelt.