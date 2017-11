Zahlreiche Besucher bestaunten am Sonntag die Werke der Künstlerin Christine Kucinski, die in der Galerie „Kunst(t)räume“ zu sehen sind. Foto: Norbert Hoppe

Alle, für die „Glasfusing“ bisher ein Böhmisches Dorf war, wurden am Sonntag eines Besseren belehrt. In der Galerie „Kunst(t)räume“ wurde an diesem Nachmittag die Ausstellung „Glaszeit“ mit Werken der Künstlerin Dr. Christine Kucinski eröffnet und dabei erhielten die zahlreichen Besucher einen Eindruck von dieser Technik, bei der unterschiedlichste Glasteile miteinander oder mit anderen Materialien verschmolzen werden.

Von Neele Hansen

Mehr als 50 Exponate, allesamt Einzelanfertigungen, zeigen in mannigfachen Ausfertigungen, Farben und Größen, wie aus Technik Kunst entstehen kann. Und was es nicht alles zu sehen gibt: Gesichter, Fische, Kerzenständer, Schmuck, Engel und abstrakte Figuren sind überall in der Galerie verteilt.

„Glas hat mich seit meiner Kindheit schon fasziniert und begleitet“, erzählt Christine Kucinski. Schon als Studentin in Breslau habe sie buchstäblich für die Kunst gehungert, sagt sie, denn unter der kommunistischen Herrschaft sei es schwierig und teuer gewesen, an die Materialien für die Glaskunst zu kommen.

Ausstellungsleiter Chris Tettke, mit seiner Frau Steffi Hermann Inhaber der „Kunst(t)räume“, freute sich darüber, dass bereits zum zweiten Mal Werke von Christine Kucinski in der Galerie ausgestellt werden. „Glas ist ein uralter Werkstoff“, berichtete Tettke in seiner Begrüßungsansprache. Bereits 1450 Jahre vor Christus sei in Mesopotamien erstmals nachweislich Glas verwendet worden. Und heute sei ein Leben ohne Glas als Gebrauchsgegenstand nicht vorstellbar. Fenster, Gläser, Brillen und Glasfaserkabel gehörten im Alltag selbstverständlich dazu. Aber im Mittelpunkt dieses Nachmittags stehe die Freude an der Begegnung mit der Kunst, lud Dr. Kucinski zum Betrachten und Staunen ein.

Für wen „Glasfusing“ immer noch ein Böhmisches Dorf ist, der sollte seine Schritte zur Galerie „Kunst(t)räume“ am Kniepenkamp lenken. Dort sind die Exponate der Künstlerin während der Öffnungszeiten der Galerie noch bis zum Ende dieses Jahres anzuschauen.

Außerdem sind in der Galerie seit Neuestem Fotografien von Steffi Hermann und Chris Tettke, sowie Zeichnungen von Andreas Holthaus und Bilder von Barbara Feiden ausgestellt.