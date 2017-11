Baustellenbesuch: Die Arbeiten zur Umgestaltung der Wallanlagen haben begonnen. In einem ersten Bauabschnitt ist die ehemalige Bastion Foto: Anne Steven

Kaum ist die eine Baustelle fertig, da geht auf der nächsten weiter: In der vergangenen Woche haben die Arbeiten zur Umgestaltung der Wallanlagen begonnen. Als erstes geht es der ehemaligen Bastion im Bereich zwischen Süd- und Westwall an den Kragen.

Von Anne Steven

Kaum hat sich der Baustaub am Lambertikirchplatz gelegt und sind die Handwerker von dannen gezogen, ist auch schon die nächste Baustelle in Och­trups Innenstadt eröffnet: An der ehemaligen Bastion im Bereich zwischen Süd- und Westwall haben die Bauarbeiten zur Umgestaltung der Wallanlagen begonnen.

Bereits am Donnerstag vergangener Woche legten die Mitarbeiter der Firma Benning aus Münster direkt vor der Tanzschule los. In einem ersten Bauabschnitt werde zunächst die aus den 1930er-Jahren stammenden Mauer zwischen Tanzschule und der Rasenfläche neben dem Modehaus Huesmann entfernt, informierte Bauamtsleiterin Karin Korten am Montagmorgen bei einem Baustellenbesuch. Ebenfalls anwesend: Bürgermeister Kai Hutzenlaub, der Betriebsleiter der Stadtwerke, Robert Ohlemüller, die Bauamtsmitarbeiterinnen Claudia Werremeier und Bianke Kösters sowie Roman Neubert und Holger Reckling von der Firma Benning.

Ein bisschen sitzt allen Beteiligten die Zeit im Nacken. Denn: „Dieses Jahr müssen wir das noch fertig kriegen“, brachte es der Bürgermeister auf den Punkt. Klappt das nicht, bekommt die Stadt Probleme mit der Finanzierung. Insgesamt schlägt die Maßnahme an der ehemaligen Bastion mit etwa 530 000 Euro zu Buche. Etwa 350 000 Euro sind zu 70 Prozent förderfähig. Aber, wie gesagt, nur, wenn bis zum Jahresende alles fertig ist. Zeitlich unabhängig ist hingegen die Unterstützung der ISG. Die Immobilien- und Standortgemeinschaft steckt rund 10 000 Euro aus eigenen Mitteln in das Bauvorhaben an der ehemaligen Bastion.

Fotostrecke: Bastion wird zur Baustelle Fotostrecke Foto: Anne Steven

Letztere soll im Zuge der Maßnahme vollständig abgetragen und neu aufgebaut werden. „Wir wollen die Vergangenheit nicht nachbilden, sondern neu interpretieren“, erklärte Karin Korten. Und der Bürgermeister ergänzte: „Der Gedanke der Wehrhaftigkeit, der diese Anlage ja nun einmal gedient hat, soll erhalten bleiben.“

Im Hintergrund fällt die alte Mauer Stein für Stein dem Bagger zum Opfer. „Die Arbeiten werden von einer Fachfirma archäologisch begleitet“, berichtet Karin Korten. An solchen alten Wallanlagen könne in der Vergangenheiten natürlich auch ein Gefecht stattgefunden haben, erklärt der Bürgermeister diese Maßnahme. Soll historisch wertvoll Überreste gefunden werden, könnte diese sofort gesichert werden.

Auf den Abbruch folgt bekanntlich der Aufbau. Auch darum kümmert sich die Firma Benning. Aus Sandstein soll im ersten Bauabschnitt direkt vor der Tanzschule eine Schleppstufenanlage mit vielen Sitzgelegenheiten und vielfältigen Nutzungsmöglichkeiten aufgebaut werden. Für die Zeit der Bauarbeiten können die Parkplätze entlang des Westwalls und der Marktstraße nicht genutzt werden.