In der Nacht vom 9. auf den 10. November 1938 brannten in Deutschland zahlreiche Synagogen – auch in Ochtrup (im Bild der jüdische Friedhof an der Hellstiege). Im Gedenken an die Opfer der Pogromnacht findet am Donnerstag (9. November) um 18 Uhr am Kniepenkamp, Hintereingang der Verbund-Sparkasse, eine Gedenkfeier statt. Sie wird durchgeführt vom Kulturforum Ochtrup. „Im Gespräch mit Dr. Guido Dahl wird Christoph von Tresckow, Neffe des Henning von Tresckow, der neben Claus Schenk Graf von Stauffenberg die zentrale Figur des militärischen Widerstands gegen den Nationalsozialismus gewesen ist, als Zeitzeuge von seinen Erlebnissen in der Reichspogromnacht berichten“, heißt es in einer Ankündigung. Auch wecke er die Erinnerung an seinen Onkel, der sich nach dem Novemberpogrom auf die Seite der „entschlossenen Regimegegner“ stellte. Die musikalische Gestaltung der Gedenkfeier obliegt dem Chor „Con fuego“, schreiben die Organisatoren. Der Besuch der Veranstaltung ist kostenfrei.