Im kommenden Jahr sucht Alt- und Bolhorst vom 4. bis 8. Mai (Freitag bis Dienstag) die Nachfolger für das amtierenden Königspaar Marion und Ludger Lütkehues. Höhepunkt der Versammlung war laut Pressemitteilung die Wahl des neuen Festvorstands. Einstimmig wurde Jörg Cysarz zum Oberst gewählt. Die Aufgabe des Hauptmanns übernimmt Andreas Bertels, als Adjutanten fungieren Sven Lenderich und Sebastian Alteepping. Zur Fahnenabordnung gehören Martin Feldevert, Ingo Scheipers und Mathias Tihatmer. Die Aufgabe der Ordner übernehmen Niclas Gövert, Philipp Stücker, Markus Bätker und Max Feldmann-Wüstefeld. Den Posten des Ersatzmanns übernahm der Schützenbruder Jürgen Bußmann.

Der nächste Termin für alle Schützen ist die Teilnahme am Volkstrauertag. Treffen dazu ist am 19. November (Sonntag) um 10 Uhr am Ehrenmal. Pelster bat in der Versammlung um eine rege Teilnahme, heißt es in der Pressemitteilung abschließend.