Die Gruppe „De Pättkeslüe“ waren in Gildehaus unterwegs. Foto: Michael Wülker

„In der 15 Kilometer langen Wanderung wurde es teilweise anstrengend. Bedingt durch die Regenfälle der vergangenen Tage waren die bewaldeten Hügel mit den Stiegen- und Treppen aus Holz sehr schlüpfrig und schwer zu begehen“, berichten die „Pättkeslüe“ in ihrem Pressebericht. Glücklicherweise sei der für den Tag der Wanderung angekündigte Regen ausgeblieben. Die Wandergruppe steckt gerade in den Vorbereitungen zu ihrem 30-jährigen Bestehen. Das soll am 18. November (Samstag) gefeiert werden. Bei der Wanderung gab es somit jede Menge Organisatorisches zu erzählen. Anmeldungen für das Fest sind noch bis Sonntag (12. November) bei Günter Biermann möglich.