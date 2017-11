Von Neele Hansen

Der betreuende Arzt der beiden Montags-Herzsportgruppen, Dr. Amir Mohamad, gratulierte deren Mitgliedern zum 25-jährigen Bestehen. Sie hatten sich im Saal der Gaststätte Brinckwirth versammelt, um diesen Anlass im Rahmen eines geselligen Abends zu begehen. „Bewegung ist Leben und Stillstand kann den Tod bedeuten“, unterstrich Moha-mad in seiner Ansprache an die versammelten Herzsportler. Mindestens zwei bis drei Mal in der Woche sollte Bewegung auf dem Tagesplan stehen. Und dazu gehöre auch die regelmäßige Teilnahme an den Herzsportgruppen, die in der Reha-Sport-Gemeinschaft auf Kreisebene organisiert sind. Jeder Mensch habe die Verantwortung, für seine Gesundheit zu sorgen und pfleglich mit ihr umzugehen, appellierte Mohamad an die Mitglieder. Agnes Geisler aus St. Arnold, seit 24 Jahren Kursleiterin der beiden Ochtruper Gruppen, bescheinigte allen eine fleißige und regelmäßige Teilnahme an den Sportstunden. Das gute kameradschaftliche Miteinander fand seinen Ausdruck in einem fröhlichen Abend, heißt es im Bericht der Gruppe.