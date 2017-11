Wenn sich die Big-Band des Städtischen Gymnasiums üblicherweise zu ihren Proben trifft, ist das erstmal nicht sonderlich spektakulär. An diesem Tag, dem letzten in den Herbstferien, legen sie jedoch eine Extraschicht ein und ziehen dafür vom Musikraum in die große Aula. Und sie bekommen tatkräftige Unterstützung von ehemaligen Bandmitgliedern, die sich dieses „Event“ nicht entgehen lassen wollten.

Von Maximilian Stascheit

Grund dafür ist das 50-jährige Schuljubiläum, welches das Gymnasium im nächsten Jahr feiern wird. Schon seit längerer Zeit schwirrte Big-Band-Leiter Christoph Bumm-Dawin ein Konzert mit den Ehemaligen im Kopf herum. Nun soll es in die Tat umgesetzt werden. Die „Sophisticated All Stars“ zusammen mit der aktuellen Besetzung bei einem großen Showkonzert.

Die Einladungen dazu waren schon vor einigen Monaten in die Briefkästen der ehemaligen Big-Band-Mitglieder geflattert. Jeder, der einmal in den Reihen des traditionsreichen Schulorchesters gesessen hatte, sollte die Chance haben, zu der ersten Probe zu kommen. Und sie kommen zahlreich.

Über 80 Instrumentalisten tummeln sich am Morgen in der Aula. Teils haben sie weite Anreisen vom Studien- oder Wohnort auf sich genommen, denn das wollten sich viele nun wirklich nicht entgehen lassen. Namensschilder werden geschrieben, Instrumente ausgepackt, Fotos mit dem alten Register geschossen und natürlich in Erinnerungen geschwelgt. An die früheren Zeiten, an die vielen Konzerte oder Big-Band-Fahrten.

„Das ist ein großes Experiment, das zum Gelingen verurteilt ist“, begrüßt Christoph Bumm-Dawin die Musiker zur ersten Probe. Und dass die Chancen darauf ziemlich gut stehen, wird schon wenig später deutlich. Die ersten Töne erklingen, ein praller Big-Band-Sound erfüllt die Aula, der Bandleader gibt in der ihm ganz eigenen Art den Takt vor und ein breites Lächeln erfüllt sein Gesicht. Der Funke zwischen ihm und den Musikern springt vom ersten Takt an über.

Für das Konzert zum Schuljubiläum mussten auch einige Solos geprobt werden. Foto: Maximilian Stascheit Für das Konzert zum Schuljubiläum mussten auch einige Solos geprobt werden. Foto: Maximilian Stascheit

Kaum ist das erste Stück durchgespielt, beginnt die Feinarbeit. Einzelne Takte werden registerweise auseinandergenommen, der Rhythmus wird zur Übung geklatscht und gesummt. Auch einstige Solisten probieren sich erneut am Solomikrofon. Mehrere Stücke werden an diesem ersten Probentag bereits einstudiert. Und wie es für die alteingesessenen Mitglieder nicht anders zu erwarten war, sorgt „Big-Band-Mama“ Monika Fahlbusch in den Pausen für ein zünftiges Catering.

„Wir haben heute ein Wiedersehen mit guten, alten Bekannten gefeiert“, resümiert Christoph Bumm-Dawin anschließend voller Stolz. „Ich habe gemerkt, dass das, was wir hier jahrelang gemacht haben, bei vielen etwas ausgelöst hat. Und das macht mich sehr glücklich“, erklärt der Musikpädagoge. „Das war heute von Anfang an ein Wir-Gefühl, obwohl das nun wirklich keine homogene Gruppe ist. Aber ich glaube, dass sich auch unsere jüngsten Mitglieder im Kreis der All-Stars sehr wohl gefühlt haben“, so Christoph Bumm-Dawin.

Eine Altersspanne von rund zwei Jahrzehnten liegt zwischen den jüngsten und ältesten Musikern, die am 7. Juli 2018 gemeinsam auf der Bühne stehen werden. Der älteste hat im Jahr 2005 sein Abitur abgelegt.

Bei der Probe der „Sophisticated All Stars“ Foto: Maximilian Stascheit Bei der Probe der „Sophisticated All Stars“ Foto: Maximilian Stascheit

Welche Stücke bei dem Jubiläumskonzert auf dem Programm stehen werden, bleibt wie immer ein großes Geheimnis. Nur, dass Christoph Bumm-Dawin ein altes Stück von Herbie Hancock wieder aus der Mottenkiste gekramt hat, sei bereits verraten.

Auch zahlreiche Solisten der vergangenen Jahre werden sich bei dem Konzert die Ehre geben, darunter auch Vibrafonist Alfried M. Sicking aus der bekannten Götz-Alsmann-Band.

„Ich hätte nicht gedacht, dass alle heute mit solch einer Begeisterung dabei sein würden und sich die Leute so gut vorbereitet haben“, bilanziert der Bandleader am Ende dieses siebenstündigen Probensonntags. Als die Instrumentenkoffer dann wieder zugeklappt werden, wird deutlich, dass die Musiker dem zweiten Juliwochenende des nächsten Jahres schon jetzt sehsüchtig entgegenfiebern.