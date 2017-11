Ein stimmungsvolles musikalisches Programm in passender Umgebung erwartet Klassik-Liebhaber am Sonntag (12. November) jeweils um 16 und um 19 Uhr auf Haus Welbergen. Ludwig van Beethovens sechste Sinfonie, die sogenannte „Pastorale“, wird unter anderem in der Bearbeitung für Violine und Klavier erklingen.

„Vertonte Landschaftsbilder mit lautmalerischen Elementen vom Kuckucksruf bis zum Gewittersturm sind Ausdruck der besonderen künstlerischen Inspiration, die sich der Komponist aus der Natur holte“, heißt es in einer Ankündigung zu den beiden Kulturring-Konzerten. So gelte Beethovens „Pastorale“ als eine der beliebtesten Sinfonien im Übergang von der Klassik zur Romantik. Gespielt werde sie mit virtuoser Leichtigkeit von Raisa Ulumbekova (Violine) und Risa Adachi (Klavier).

Zu hören sind am Sonntag auf Haus Welbergen zudem Werke des romantischen Komponisten Camille Saint-Saëns sowie die „Vocalise“ von Sergej Rachmaninow. „Dieses Vokalwerk ohne Text wurde vom Künstler ursprünglich für eine bedeutende russische Sängerin als ‚wortloser Ausdruck purer Emotion‘ komponiert“, informieren die Veranstalter. Ihren großen Erfolg verdanke die „Vocalise“ aber auch zahlreichen Transkriptionen für diverse Instrumente wie zum Beispiel Violine, Klavier, Violoncello und Orchester.

Mit dem Arrangement für Violine und Klavier knüpften die beiden Musikerinnen aus Münster an eine Tradition der Klassik an. Damals sei es üblich gewesen, in den Salons Werke für Orchester in kleiner Besetzung zu spielen.

Öffnung der Abendkasse und Einlass sind laut Ankündigung jeweils eine halbe Stunde vor Konzertbeginn. Der Eintritt für das Konzert beträgt 18 Euro (ermäßigt 14 Euro), eine Reservierung bei Christian Engelmann (Stadt Ochtrup) unter Telefon 0 25 53 / 732 60 ist erwünscht. Auch Teil-Abos für die diesjährige Konzertreihe sind noch erhältlich. Weitere Termine sind:

► 3. Dezember (Sonntag): Klavierkonzert „Nebelgestalten und Feuertanz“.

► 21. Januar (Sonntag): Konzert für Flöte und Harfe mit Werken von Rameau, Chopin, Debussy u.a.

► 18. Februar (Sonntag): Konzert für Streicher und Gitarre, „Hommage à Niccolo Paganini“.

► 11. März (Sonntag): Konzert für Cello und Gitarre mit Werken von Boccherini, Schubert, Piazolla u.a.

Orte, Uhrzeiten und nähere Informationen zum Konzertprogramm sind dem Kulturring-Flyer auf der Homepage der Stadt Ochtrup zu entnehmen.