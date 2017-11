Gewerbe-, Wohn- oder Mischgebiet? Die Erste Beigeordnete Birgit Stening (r.) und Bauamtsleiterin Karin Korten (M.) fragten in einer Versammlung die Meinung der Anlieger im Gewerbegebiet am Gausebrink ab. Foto: Irmgard Tappe

Der linksseitige Gausebrink-Bereich zwischen Kardinal-von-Galen-Straße, Witthagen und Bahntrasse war Dienstagabend Thema einer Anliegerversammlung im Rathaus II. Ein Anwohner des Gausebrinks hatte einen Antrag auf Hinterlandbebauung seines Grundstücks gestellt. Bevor die Politik in dieser Sache einen Aufstellungsbeschluss fasse, wolle man die Meinung der Anlieger einbeziehen, erklärte die Erste Beigeordnete Birgit Stening.

Von Irmgard Tappe

Das gesamte Gebiet müsse ins Auge gefasst werden, betonte Bauamtsleiterin Karin Korten. In der Diskussion stellte sich schnell heraus, dass es eine knifflige Aufgabe war, die Interessen in diesem Gewerbegebiet mit einigen bestehenden Wohngebäuden, einem Kindergarten und einigen freien Flächen auf einen Nenner zu bringen. Korten wies darauf hin, dass die bestehenden Privathäuser zwar Bestandsschutz hätten, aber nach heutigem Baurecht der Bau einer Privatimmobilie in einem Gewerbegebiet nicht zulässig sei.

In welche Richtung könnte die Entwicklung also gehen? Sollte man es als reines Gewerbegebiet belassen? Oder einen Streifen entlang des Gausebrinks als Mischgebiet ausweisen? „Das würde bedeuten, dass hier sowohl Wohnbebauung als auch Gewerbe möglich wäre“, erklärte Korten und erwähnte die damit verbundenen Lärmschutzbestimmungen, die durch ein Gutachten geprüft werden müssten. Als dritte Variante könnte der Bereich zwischen Rathaus II und dem DRK-Kindergarten als allgemeines Wohngebiet ausgewiesen werden, wobei der dort bestehende Betrieb Bestandsschutz hätte.

Während die Vertreter des DRK-Kindergartens mit den Vorschlägen Mischgebiet oder Wohngebiet „sehr gut leben können“, wehrten sich die Gewerbetreibenden dagegen. „Ein Mischgebiet würde eine Herabstufung des Gewerbegebietes zur Folge haben“, gab einer der Unternehmer zu bedenken. Ein anderer Firmeninhaber fürchtet zusätzliche Auflagen, die ein Gewerbebetrieb nicht tragen könne. Er sei nicht bereit, Einschränkungen hinzunehmen.

„Und welche Möglichkeiten haben wir Privatleute? Wir sind ebenso wie die Gewerbetreibenden daran interessiert, unsere Zukunft zu entwickeln“, hieß es aus den Reihen der Anwohner. Korten wies noch einmal darauf hin, dass nach jetzigem Stand ein Wohngebäude nur in Verbindung mit einem Betrieb (etwa als Betriebswohnung) errichtet werden könnte. Die Anregungen aus der Versammlung sollen nun in die verwaltungsinternen Überlegungen einfließen.