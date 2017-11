Die Stadt Ochtrup lädt am 19. November (Sonntag) anlässlich des Volkstrauertages zu einer Gedenkfeier an der Gefallenengedenkstätte an der Hellstiege ein.

Der Volkstrauertag ist stiller Feiertage, ein Tag des Innehaltens und der Einkehr. Jedes Jahr wird zwei Sonntage vor dem ersten Advent an die Toten zweier Weltkriege und die Opfer des Naziterrors und der Gewaltherrschaft in den Jahren 1933 und 1945 erinnert. Aber auch die Toten der Kriege von heute und die Leiden unzähliger Menschen sollen nicht vergessen werden.

„Wir begehen den Volkstrauertag gemeinsam mit allen Vereinen und Institutionen unserer Stadt“, lädt die Kommune in einer Pressemitteilung zu der Veranstaltung am 19. November (Sonntag) ein. Treffpunkt ist an diesem Tag um 10.45 Uhr der Marktplatz. Von dort führt der Trauerzug mit Musikkapellen, Fahnenabordnungen, Kranzträgern, Offiziellen, Schützen sowie alle anderen Teilnehmern zur Gefallenengedenkstätte an der Hellstiege. Für die Gestaltung der Feierstunde zeichnet in diesem Jahr der Schützenverein Lamberti-Mark verantwortlich. Auch im Namen des Volksbundes Deutscher Kriegsgräberfürsorge bittet die Stadt Ochtrup um rege Teilnahme am Volkstrauertag, damit die Gedenkveranstaltung den ihr zustehenden würdigen Rahmen erhält.