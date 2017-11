Pläne für die Zukunft: Pfarrer Stefan Hörstrup erläuterte im Rahmen der Pfarrversammlung am Dienstagabend die Inhalte des lokalen Pastoralplans. Dieser sieht unter anderem vor, die Marienkirche und das Georgsheim aufzugeben. Foto: Irmgard Tappe

Das Interesse war groß: Rund 300 Interessierte kamen am Dienstagabend zur Pfarrversammlung der Kirchengemeinde St. Lambertus. Dort wurden die Ergebnisse des lokalen Pastoralplans vorgestellt. Was den Teilnehmern besonders unter den Nägeln brannte war das Immobilienkonzept der Pfarrei, das unter anderem die Aufgabe der Marienkirche und des Georgsheims vorsieht.

Von Irmgard Tappe

Diese Pfarrversammlung von St. Lambertus hatte Magnetwirkung: Mehr als 300 Interessietre kamen am Dienstagabend in die Aula des Schulzentrums und waren gespannt auf das, was eine Steuerungsgruppe des Pfarreirates für den lokalen Pastoralplan ausgearbeitet hatte.

Olaf Lewejohann und Michael Tombült stellten die Ergebnisse vor. Pfarrer Stefan Hörstrup ging näher auf die Inhalte ein und erläuterte die vier Leitsätze, die um Jesus Christus als Mittelpunkt kreisen.

„Viele Pfarreimitglieder werden wohl auch wegen des Immobilienkonzeptes hier sein“, vermutete Hörstrup richtig, als er auf die kirchlichen Gebäude zu sprechen kam. „Wir haben zwei renovierungsbedürftige Pfarrheime und laut Bistumsschlüssel zu viele Quadratmeter“, erklärte der Geistliche und beschrieb die anstehenden Pläne. So sollen das Georgs- und das Clemens-August-Heim durch ein neues Pfarrzentrum ersetzt werden, in dem Jung und Alt Gemeinschaft erleben. Als nächstes müsse die Standortfrage geklärt und ein Raumkonzept entwickelt werden, skizzierte der Pfarrer die weiteren Schritte.

„Renovierungsbedürftig ist auch die denkmalgeschützte Marienkirche. Und es ist fast unmöglich, beide Kirchengebäude zu erhalten“, spannte er den Bogen zu einem Thema, das den Anwesenden unter den Nägeln brannte. Wer sich an diesem Abend allerdings auf eine glühend heiße Diskussion aller Anwesenden eingestellt hatte, wurde enttäuscht. Angesichts der zahlreichen Besucher sei das schwer umsetzbar, hieß es. Als Alternative boten die Organisatoren den Besuchern an, in Kleingruppen mit den Pfarreiratsmitgliedern zu diskutieren.

Die Oberministranten von St. Marien hatten sich ratlos um Kaplan Thomas Berger geschart. „Wie geht es mit uns weiter, wenn die Marienkirche schließt? Wir verlieren doch unsere Identität. Und was wird aus unserem Ferienlager und unseren anderen Aktionen?“, fragten Pascal Brinckwirth und Johannes Winter. Ein anderer Jugendlicher erzählte, dass sein Opa ebenfalls enttäuscht sei angesichts der Entwicklung. „Er hat doch beim Bau der Marienkirche mitgeholfen.“

Enttäuschung sprach auch aus den Gesichtern anderer Senioren aus St. Marien. „Wir sind tief verwurzelt mit dieser Kirche, weil wir sie mitaufgebaut haben. Und jetzt verliert die Mariengemeinde alles“, meinte eine Frau. Viele der Anwesenden hatten sich allerdings auch schon Gedanken zur Folgenutzung ihres Gotteshauses gemacht. „Wenn das Gebäude schon nicht mehr als Kirche genutzt werden kann, sollte man daraus ein Pfarrzentrum für alle machen“, hatte ein Teilnehmer auf einen Zettel geschrieben. Und das war auch der Tenor der Meinungen, die zum Teil emotional in Kleingruppen diskutiert wurden. Als Konzertraum könnten sich die Ochtruper die Marienkirche ebenfalls vorstellen.

Und dann waren da noch die extravaganten Vorschläge wie „Kirche könnte zum Raum für Urnenbestattungen umfunktioniert werden“, oder „Marienkirche als Gebetsraum für Andersgläubige“. Ein Anwesender hatte sich schließlich bereits Gedanken zur Gestaltung des geplanten Pfarrzentrums gemacht. „Da gehört viel grüne Farbe rein“, notierte er auf seinem Zettel und reichte sie einem Mitglied der Steuerungsgruppe. Grundsätzlich gilt: „Wir sammeln alle Anregungen und lassen sie in unseren Überlegungen einfließen“, erklärte Pfarrer Hörstrup.