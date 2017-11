Die deutsche Wettbewerbszentrale hatte den Jeanshersteller Levi Strauss wegen einer Hose in dessen Outlet-Store im Ochtruper DOC verklagt. Foto: Guido Kratzke

Muss ein Produkt, das als Sonderangebot präsentiert wird, im üblichen Marktumfeld teurer erhältlich sein? Oder genügt ein Hinweis darauf, dass sich der Vergleichspreis auf ein anderes EU-Land bezieht? Mit diesen Fragen hat sich jetzt die sechste Kammer für Handelssachen am Landgericht Münster befasst.

Die deutsche Wettbewerbszentrale hatte den Jeanshersteller Levi Strauss wegen einer Hose in dessen Outlet-Geschäft in Ochtrup verklagt. Levi’s hatte eine „Slimming Skinny“ für 75 Euro angepriesen und als Vergleichswert 105 Euro angegeben. Nur: Die Hose war woanders im deutschen Handel gar nicht erhältlich. Der Vergleichswert bezog sich allein auf den Vertriebsweg über einen englischen Online-Handel. Die Wettbewerbszentrale sah darin eine Irreführung des Verbrauchers: „Der Kunde darf bei einer Gegenüberstellung eines Preises erwarten, dass das Produkt in seinem üblichen Marktumfeld erhältlich ist“, sagte Hans-Jürgen Buchmüller, Anwalt der Wettbewerbszentrale. Andernfalls könnten Firmen mit Vergleichspreisen werben, „die sie auf Zypern oder sonst wo gesehen haben“.

Im Vorfeld des Verfahrens hatte Levi‘s bereits freiwillig eine Verpflichtungserklärung abgegeben, die Herkunft des Vergleichspreises künftig anzugeben. Einen weitergehenden Anspruch, den die Wettbewerbszentrale verlangt hatte, wies das Gericht zurück. Die Wettbewerbshüter waren der Ansicht gewesen, dass Levi‘s selbst dann nicht mit Preisen aus anderen EU-Ländern werben dürfe, wenn der Kunde darauf hingewiesen werde. Das sah die Kammer anders: Die Vergleichsware müsse nicht zwingend auch in Deutschland erhältlich sein, ein Hinweis darüber reiche aus, um ein Irreführungspotenzial auszuschließen. Die Angelegenheit wurde durch einen Vergleich beendet.