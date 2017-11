Das Kreisjugendamt Steinfurt hat in den vergangenen Tagen allen Eltern, deren Kinder nach dem 1. August 2014 geboren wurden, einen gelben Anmeldebogen für die Kindergärten zugeschickt. Damit können die Eltern ihre Kinder an den Anmeldetagen in der jeweiligen Einrichtung oder bei der Fachberatung für die Kindertagespflege für einen Betreuungsplatz zum Kindergartenjahr 2018/19 anmelden.

Kinder ab Vollendung des ersten Lebensjahres haben einen Anspruch auf einen Betreuungsplatz, der in der Kindertagespflege oder in einer Kindertageseinrichtung zur Verfügung gestellt wird, heißt es in der Information der Kreisverwaltung. Ab Vollendung des dritten Lebensjahres besteht Anspruch auf eine Betreuung in einer Kindertageseinrichtung.

Unabhängig davon, ob ein Platz in einer Kindertageseinrichtung oder im Rahmen der Kindertagespflege gewünscht werde, sei es wichtig, dass die Eltern den gelben Anmeldebogen ausfüllten und abgeben. Auch wenn das Kind ab August 2018 eine neue oder andere Kindertagesbetreuung erhalten soll, müsse der Bogen bei der Anmeldung vorgelegt werden.

Die Tage der offenen Tür der Kitas in Ochtrup finden an folgenden Terminen statt:► Katholische Kita St. Stephan, evangelischer Jona-Kindergarten, Outlaw-Kita Buschlandweg, DRK-Kita Stadt, Elterninitiative Kinderkiste und Kita „De Lütten“ (K.I.T.A. gGmbH): heute von 14.30 bis 17 Uhr.

► Katholische Kitas Arche Noah, St. Marien, St. Martin und St. Lamberti, Caritas-Kita „Der kleine Prinz“ und Outlaw-Kita Schützenstraße: Freitag (17. November) von 14.30 bis 17 Uhr.

► Katholische Kita St. Michael und DRK-Kita Niederesch: Freitag (17. November) von 14 bis 16.30 Uhr.

Anmeldungen werden danach am 20. November (Montag) und am 21. November (Dienstag) jeweils von 8 bis 16 Uhr in den Kitas entgegengenommen.

Für die Anmeldung zur Kindertagespflege steht Gerhard Röll, Fachberater der Diakonie, am 24. November (Freitag) von 9 bis 10.30 Uhr im evangelischen Gemeindehaus, Professor-Gärtner-Straße 4, in Ochtrup zur Verfügung.

Falls ein Kind bereits eine Kita besucht oder keine öffentliche Betreuung gewünscht wird, ist eine Anmeldung nicht erforderlich. Eltern, die keinen Anmeldebogen erhalten haben, können sich unter Telefon 0 25 51/69 24 70 an Jutta Herick-Mellies vom Kreisjugendamt Steinfurt wenden.