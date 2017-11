Ochtrup -

Im Rahmen der Jugendmusiktage im Kreis Steinfurt unter dem Motto „Musik schlägt Brücken“, heißt es in diesem Jahr in Ochtrup „Weihnachten liegt in der Luft“. Die Ballettklassen der Dozentin Marike Hoffmann laden gleich an zwei Nachmittagen in die Aula der Realschule an der Lortzingstraße ein. Rund 40 Tänzerinnen nehmen die Zuschauer mit auf eine Reise in die Vergangenheit.