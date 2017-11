Die neuen wurden jetzt im Rahmen eines Gottesdienstes aufgenommen. „Seit einem Jahr haben sie sich in den Gruppenstunden auf den Dienst vorbereitet und bereits die neue Gemeinschaft kennengelernt. Nach dem feierlichen Gottesdienst, bei dem sie sich bereit erklärten, den Dienst am Altar zu übernehmen, wurde im Clemens-August-Heim mit Eltern und Gruppenleitern noch etwas weitergefeiert“, heißt es in einer Pressemitteilung der Kirchengemeinde. Die neuen Messdiener sind: Jannes Raulf, Matthias Regelmann, Hennes Ikemann, Linus Scho, Julia-Marie Wigge, Anna Nobbenhuis, Anna Bierbaum, Maria Bierbaum und Maximilian Eiling (fehlt auf dem Foto). Vorgestellt hat sich bei der Messdieneraufnahme auch Kaplan Jyothish Joy aus Kerala (Indien), der bis Anfang nächsten Jahres ein Praktikum in der Pfarrei St. Lambertus machen wird.