Von Anne Steven

Die neue Liegebank ist mit rot-weißem Flatterband eingewickelt. Doch auch so würde im Moment wahrscheinlich niemand auf die Idee kommen, sich vis-à-vis des Ententeichs im Stadtpark niederzulassen. Unbekannte haben die Sitz-/Liegefläche der Bank regelrecht zertrümmert.

„Das ist sehr ärgerlich“, machte der Leiter des Baubetriebshofes, Georg Holtmannspötter, im Gespräch mit dieser Zeitung seinem Unmut Luft. Erst im Frühjahrs dieses Jahres war die neue Liegebank auf Initiative des Jugendparlaments aufgestellt worden.

Bereits am 31. Oktober oder 1. November müssen die Täter im Park randaliert haben. Genau lasse sich das nicht nachhalten, erklärte Holtmannspötter. Entdeckt wurde der Schaden am 2. November. Und es sollte nicht der einzige bleiben. Ein Stück weiter hatten Unbekannte eine massive Tischtennisplatte – diese stellte das Jugendparlament im Jahr 2014 dort auf – umgeworfen. Zudem landeten drei Mülleimer im Teich. Während die Tischtennisplatte durch die Mitarbeiter des Baubetriebshofes wieder aufgerichtet werden konnte, muss die Bank aufwendiger repariert werden. Etwa zehn Riegel der Sitz- und Liegefläche seien beschädigt, erklärte Holtmanns­pötter.

Fotostrecke: Vandalismus im Ochtruper Stadtpark Fotostrecke Foto: Anne Steven

Doch die Schadensliste hört an dieser Stelle noch nicht auf: Bereits vor einigen Wochen waren die Tür des Häuschens an der Minigolfanlage aufgebrochen und einige Schläger entwendet worden. An den besagten Feiertagen habe sich nun erneut jemand an der gerade wieder instand gesetzten Tür zu schaffen gemacht. „Da wurden Löcher in die Tür geschlagen“, berichtete Holtmannspötter. Hinein gelangten die Täter diesmal jedoch nicht. Die Hütte ist mittlerweile über und über mit Graffiti beschmiert.

Auch an zahlreichen Schildern im Stadtpark mussten die Baubetriebshof-Mitarbeiter solche Hinterlassenschaften entfernen. In den vergangenen Jahren sei es in Ochtrup, was unerlaubtes Sprayen angehe, eigentlich sehr ruhig gewesen. „Im Moment ist es wieder schlimm“, betonte Holtmannspötter. Glücklicherweise sei es den Mitarbeitern gelungen, die meisten Schmierereien wieder zu entfernen. Wenn die Farbe allerdings vollständig getrocknet sei, werde dies sehr schwierig.

Die Stadt Ochtrup brachte diese Sachbeschädigungen übrigens zur Anzeige. Wer Hinweise zum Tathergang geben kann, sollte sich mit der Polizei in Ochtrup (Telefon 0 25 53 / 9 35 60) in Verbindung setzen. Die Beamten schätzten den Sachschaden auf knapp 500 Euro.

Ebenso hoch ist die Summe, die eine neue Scheibe in der Stadthalle kosten wird. Dort wurde in der Nacht vom 31. Oktober auf den 1. November an einem Notausgang eine solche eingeschlagen. Auch hier gilt: Zeugen sollten sich bei der Polizei melden.