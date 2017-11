Sehr viele Töpferstädter strömten am Donnerstagabend zum Kniepenkamp, dem ehemaligen Standort des jüdischen Gebetshauses, wo an diesem Abend die Gedenkveranstaltung zur Reichspogromnacht stattfand. Dr. Guido Dahl, Geschäftsführer des Kulturforums, hatte dazu den Meisterchor „Con fuego“ unter der Leitung von Thomas Lischik und den Zeitzeugen Christoph von Tresckow, Neffe des Widerstandskämpfers Henning von Tresckow, eingeladen.

Von Elvira Meisel-Kemper

Bereits vor Beginn der Veranstaltung ließ Bürgermeister Kai Hutzenlaub am Gedenkstein einen Kranz niederlegen im Gedenken an die Opfer dieser Nacht.

Dahl erinnerte an das „kontrollierte“ Abbrennen der Synagogen in der Nacht zum 10. November 1938, in der das Übergreifen der Flammen auf „arischen Besitz“ verhindert wurde. Zynisch fand er den Begriff „Reichskristallnacht“ dafür, denn das hieße „Mord, Totschlag, Brandstiftung, Raub, Plünderung und Sachbeschädigung zu einer funkelnden, glänzenden Veranstaltung umzudeuten und einer bösartig verharmlosenden Erinnerung Vorschub zu leisten“.

Zahlreiche Ochtruper nahmen an der Gedenkfeier teil. Foto: Elvira Meisel-Kemper

Zur Überleitung auf das Gespräch mit dem 92-jährigen Gast, Christoph von Tresckow, sang der Chor die Arie des Gefangenenchores aus Guiseppe Verdis Oper „Nabucco“. Von Tresckows Onkel, Henning von Tresckow (1901-1944), gehörte zum Kreis des militärischen Widerstands um Claus Schenk Graf von Stauffenberg, der am 20. Juli 1944 das Attentat auf Adolf Hitler verübte.

Christoph von Tresckow wurde 1925 auf dem väterlichen Gut Wartenberg in der Neumark der Mark Brandenburg geboren. „Meine Eltern waren von Anfang an gegen die Nationalsozialisten“, erzählte von Tresckow. Sein Vater habe sie als „Rabauken“ bezeichnet. Nach der Pogromnacht sei er mit ihm und seinem jüngeren Bruder in den Nachbarort gefahren zu einem jüdischen Firmenbesitzer, um ihm sein Bedauern und seine Solidarität zu erklären. Henning von Tresckow sei erst durch die Pogromnacht von 1938 zum Gegner des Regimes geworden.

Als sein Onkel von dem gescheiterten Anschlag auf den Diktator am 20. Juli 1944 erfuhr, habe er sich einen Tag später mit einer Granate an der Front selbst getötet. „Alle sprachen davon, er sei durch Russen an der Front gefallen. Ich war damals Feldwebel. Mein Kommandeur überredete mich dazu, 42 Kilometer zu fahren, um zu erfahren, was mit meinem Onkel genau passiert sei. Alle sprachen mit Hochachtung von ihm. Als ich dort ankam, war sein Leichnam bereits nach Wartenberg überführt worden“, erinnerte sich der Neffe. Als bekannt wurde, dass er zum Kreis der Verschwörer gehört und sich selbst umgebracht hatte, wurde sein Sarg in Wartenberg ausgegraben und nach Oranienburg überführt – gegen den Familienwillen. „Mein Onkel hat sich geopfert, um andere Mitwisser des Attentats zu schützen. Er hat unglaublichen Mut bewiesen“, lobte von Tresckow.