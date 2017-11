Von Anne Spill

Die dritte Stunde hat gerade angefangen, da ertönt eine laute Sirene in der Lambertischule. Feueralarm – aber zum Glück nur eine Probe. „Das kenne ich von zu Hause“, sagt Catalina Rosas, als sie von ihrem Platz aufsteht und das Lehrerzimmer verlässt. „Nur geht es bei unseren Übungen meistens nicht um Brände, sondern um Erdbeben.“ Die 32-Jährige kommt nämlich aus Chile, und in dem südamerikanischen Land am pazifischen Feuerring wackelt häufiger mal der Boden.

Drei Wochen lang ist die junge Lehrerin zu Gast in Ochtrup und hospitiert an der Schillerstraße – dank eines Stipendiums. „Meine Fachleiterin hatte mir vorgeschlagen, mich zu bewerben“, berichtet die 32-Jährige, die in der Hauptstadt Santiago de Chile an einer deutschen Schule arbeitet. „Und mich hat es gereizt, Didaktik und Methoden in einem fremden Land kennenzulernen.“

Wobei: So fremd ist ihr Deutschland gar nicht – und die Sprache beherrscht sie nahezu perfekt. Das liegt zum einen an ihrer Familie. „Meine Großeltern stammen aus Österreich und sind im Zweiten Weltkrieg nach Chile ausgewandert“, erzählt die Gastlehrerin. Oma, Opa und auch der Papa redeten in ihrer Muttersprache mit der kleinen Catalina, die dann eine deutsche Schule in Chile besuchte. Im Studium zog es sie zum ersten Mal ins Land der Dichter und Denker: nach Heidelberg, wo sie Kurse an der Pädagogischen Hochschule belegte. Später reiste Catalina Rosas noch einmal nach Deutschland, um eine Freundin zu besuchen, die in der Nähe von Augsburg eine Hospitanz absolvierte. Und nun hat sie selbst eine solche Stelle angetreten.

Wie sind denn nun ihre Eindrücke vom Alltag an der Ochtruper Schule? „Sehr gut. Es ist spannend, das fremde System kennenzulernen.“ In Chile gebe es nach der vierten Klasse keine Aufgliederung in verschiedene Schultypen – ein offensichtlicher Unterschied. Aufgefallen ist der 32-Jährigen aber noch mehr: „Zum Beispiel, dass in Deutschland viel mehr Wert auf die individuelle Förderung gelegt wird.“ Interessant finde sie zudem, wie die Ochtruper Lambertischule mit Flüchtlingskindern umgeht: „Sie werden hier toll integriert.“

Auch abseits des Schulalltags hat Catalina Rosas, die in der Familie von Schulleiterin Marlies Lütkehermölle untergebracht ist, schon viel Neues kennengelernt. Ein Einkaufsbummel im Outlet-Center stand zum Beispiel schon auf dem Programm, ebenso ein Marktbesuch in Enschede und eine Besichtigung der Burg Bentheim. „Ich finde die Gegend toll“, sagt die Chilenin über Och­trup und seine Umgebung. „Bei uns in Santiago ist es sehr laut, die Luft ist schmutzig und das Leben sehr hektisch.“ Sie genieße daher die Ruhe in der Töpferstadt. „Und die frische Luft.“

Vor schweren Erdbeben ist sie im Münsterland denn auch relativ sicher, wenn auch nicht vor Bränden. Aber dass sie auf den Ernstfall gut vorbereitet sind, beweisen die Lambertischüler bei der Feuerübung an diesem Morgen: Kaum ist der Alarm gegangen, sind schon alle Klassen draußen. Und mittendrin: Catalina Rosas.