Von Anne Steven

Ursprünglich sollte es im Rahmen der Bürgerversammlung darum gehen, den Anliegern eine Kostenschätzung vorzustellen und über den weiteren Ablauf zu informieren. Doch die Anlieger nutzten ihre Chance und trugen den Vertretern der Verwaltung vor, was bei ihnen auf der Straße alles falsch läuft.

Ein Anlieger hatte die Stadt vor einiger Zeit auf die schlechte Wasserführung an der Lautstraße hingewiesen. Das heißt, wenn es regnet, bleibt an vielen Stellen das Wasser auf der Straße in mitunter großen Pfützen stehen. Daraufhin schauten sich die Politiker im Zuge der Wegebesichtigung die Lautstraße an und kamen zu dem Schluss, sie in die Prioritätenliste 2 aufzunehmen. Diese Liste beinhaltet die Stadtstraßen, die noch nicht endausgebaut sind. Das sei an der Lautstraße der Fall. Lediglich für die Gehwege hätten die damaligen Anlieger vor etwa 50 Jahren zahlen müssen, informierte Kämmerer Roland Frenkert in der Versammlung.

Im Ergebnis bedeutet das: Die Anlieger würden im Falle eines Straßenausbaus mit 60 Prozent an den Kosten für die Gehwege und mit 90 Prozent an denen für den Ausbau der Fahrbahn beteiligt. Die Mitarbeiter der Verwaltung hatten für die Lautstraße noch keine konkreten Pläne vorbereitet, da der Rat noch keinen Ausbaubeschluss gefasst hat. Zunächst sollte die Meinung der Anlieger abgefragt werden. „Unterm Strich müssten Sie – Stand heute – mit etwa 14 Euro pro Quadratmeter Grundstücksfläche rechnen“, kalkulierte Frenkert grob. Jedes Grundstück werde heute danach berechnet, wie viel Fläche es habe.

Grundsätzlich sprach sich nach längeren und mitunter hitzigen Diskussionen ein Großteil der Anlieger für einen Ausbau aus. Jedoch brannte ihnen ein ganz anderes Problem unter den Nägeln: Die Parksituation an der Laustraße. „Dort parkt jeder, wie er will“, ärgerte sich einer der Anlieger, und ein anderer ergänzte: „Das ist irre. Da kommt keiner mehr durch.“ Verschärft werde die Lage durch die dort ansässige Kinderarztpraxis. Die Erste Beigeordnete Birgit Stening versprach, das Problem bei einem möglichen Ausbau zu berücksichtigen. „Vielleicht besteht die Möglichkeit, mit Sperrflächen zu arbeiten“, erklärte sie. Es allen recht zu machen, sei aber in der Regel schwierig, bereitete Stening die Anlieger auf einen möglichen Kompromiss vor. Ob dieser auch eine Begrünung der Straße vorsieht, steht noch nicht fest. Den Wunsch einer Anliegerin nahm die Verwaltung jedoch als Anregung mit.

Das einzige unbebaute Grundstück an der Lautstraße sorgt bei den Nachbarn für Ärger. Kümmert sich doch niemand um den Zustand des Gehwegs. Foto: Anne Steven

Ebenso wie die Kritik der Nachbarn hinsichtlich des einzigen unbebauten Grundstücks. Dort werde weder bei Glatteis gestreut noch der Wildwuchs vom Gehweg entfernt, ärgerten sich die Anlieger. Eine Anliegerin wies auf die Gefahr hin, die eine ungesicherte Baugrube auf dem Grundstück darstelle.