Im Theater der Obergrafschaft in Schüttorf ist am Sonntag (19. November) die Aufführung „Die Dinge meiner Eltern“ zu sehen. Beginn ist um 19.30 Uhr.

Zum Inhalt schreibt das Theater in einer Ankündigung: „Agnes steht im Haus ihrer verstorbenen Eltern. Hier ist sie aufgewachsen, hier haben Vater und Mutter 60 Jahre gewohnt. Doch nun muss es geleert werden. Wo fängt man an? Im Keller oder auf dem voll gestopften Speicher? An jedem Gegenstand scheint noch so viel Leben zu hängen, ein vertrauter Geruch oder eine Geschichte! Behalten? Verschenken? Verkaufen? Wegwerfen? Erinnerungen an die Familie und die eigene Kindheit springen aus Schubladen und Schränken. Agnes stolpert über Briefe und Tagebücher, die nicht für sie bestimmt waren. ‚Was vom Leben übrigbleibt, kann alles weg‘, hatte ihr ein Entrümpelungsprofi geraten. Wenn das nur so einfach wäre . . .“

Die Hamburger Schauspielerin Gilla Cremer brilliere mit ihrem Solo „Die Dinge meiner Eltern“ und führe das Publikum in eine Zeitreise in die Kindheit der 60er-Jahre, heißt es in der Ankündigung weiter. Es gelinge ihr die punktgenaue Balance zwischen anrührenden und komischen Momenten. Diese Produktion der Hamburger Kammerspiele toure bereits seit Jahren durch die Republik und fülle nicht selten große Theater mit über 800 Plätzen. Seit 1987 gehe sie mit ihren Produktionen erfolgreich auf Tournee im In- und Ausland. Nicht nur Gastspiele in Europa, auch Neuseeland und Taiwan stünden auf dem Programm.

Gilla Cremer nehme die Zuschauer in jeder Szene an die Hand. Bezwingend klar und kraftvoll sei ihre Ausstrahlung, wenn sie allein auf der Bühne steht. „Selbst dann, wenn sie gar nichts tut, bleibt der Blick des Zuschauers gebannt. Hierbei stehen auf der Bühne nur Umzugskartons, aufeinander gestapelt in Form eines Hauses und eine plüschige Stehlampe“, schreibt das Theater.

Gilla Cremer mit „Die Dinge meiner Eltern“ sei eine außergewöhnliche Produktion – „hinreißend mit einer sehr besonderen melancholischen Zartheit – wo aber auch verzweifelte, humorvolle und wütende Ausbrüche nicht ausgeschlossen sind“.