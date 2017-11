Ganz frisch im Rathaus eingetrudelt war am Dienstagabend der Entwurf für den geplanten Kreisverkehr im Kreuzungsbereich von Gronauer, Bentheimer, Berg- und Parkstraße – oder kurz: an der Stadthalle.

Von Anne Spill

Erstellt hatte ihn ein Planungsbüro im Auftrag des Investors. Die Stadtverwaltung projizierte die Zeichnung in der Sitzung des Ausschusses für Straßen- und Tiefbauangelegenheiten an die Wand.

„Es stehen noch letzte Abstimmungen mit dem Landesbetrieb Straßen-NRW an“, erläuterte Karin Korten vom Bauamt den Stand der Dinge. Der Baubeginn sei für 2018 vorgesehen – „hoffentlich in der ersten Jahreshälfte“.

Der Bau des Kreisels wird zum Großteil durch den Investor finanziert, den Rest übernimmt die Stadt Och­trup – und wie Erste Beigeordnete Birgit Stening berichtete, steuere Straßen-NRW an dieser Stelle 100 000 Euro bei.

Ausgebaut werden soll in diesem Zusammenhang aber auch die Bergstraße vom besagten Rondell bis zur Bült­straße. Diese Kosten trägt die Stadt, und so müssen in den Haushalt 2018 Mittel eingestellt werden. 200 000 Euro schlug die Verwaltung in ihrer Vorlage vor – „als Platzhalter“, wie Birgit Stening betonte. Von diesem Geld könnten die Planung und die Anfangsarbeiten bezahlt werden.

Uneinig waren sich die Politiker darüber, ob ein gleichzeitiger Ausbau der Bültstraße bis zum Dränkekreisel sinnvoll wäre. Der Vorschlag von Korten, den Ausbau der Bültstraße mit zu entwerfen und anschließend neuerlich zu beraten, fand im Gremium Anklang.