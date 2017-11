Der Ausschuss für Straßen- und Tiefbauangelegenheiten hat sich in seiner jüngsten Sitzung für den Ausbau von vier Stadtstraßen, die noch zu veranlagen sind, ausgesprochen.

Von Anne Spill

Konkret geht es um den Weg zwischen Weilaut­straße und Professor-Katerkamp-Straße (parallel zur Erich-Kästner-Straße und Kardinal-von-Galen-Straße), ein Teilstück der Straße „An den Wiesen“ (von der Laurenzstraße bis zur Hausnummer 14), die Spinnereistraße und die Straße „An den Teichen“. Diese stehen auf der Prioritätenliste 2 weit oben. Die Verwaltung soll – vorausgesetzt, auch der Rat stimmt im Dezember zu – im kommenden Jahr entsprechende Bürgerversammlungen durchführen.

Ferner votierte der Ausschuss für den Ausbau des Stichwegs der Eichendorffalle bei der Hausnummer 44. Die Verwaltung soll den Ausbauplan mit den betroffenen Anliegern abstimmen und die Maßnahme anschließend ausschreiben. Diese Stichstraße steht auf der Prioritätenliste 1, in der die „Stadtstraßen an abgelösten und teilweise nach Baugesetzbuch abzurechnenden Grundstücken in Baugebieten“ aufgeführt sind.

Die beiden Prioritätenlisten sind auf der Homepage der Stadt Ochtrup für jedermann einzusehen (im Bereich „Planen, Bauen und Umwelt“ der Unterpunkt „Straßenbau“).