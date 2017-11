Von Irmgard Tappe

Für Sabine Scho war es ein Heimspiel, als sie Dienstagabend im Rahmen der Ochtruper Kulturtage ihr literarisches Werk „Mal es schwarz“ sowie einige lyrische Texte aus ihrem Repertoire vorstellte.

Die Autorin, die heute in Berlin lebt, wurde 1970 in Ochtrup geboren und besuchte dort das Städtische Gymnasium. Das Colloquium Berlin hatte Scho und neun weitere Schriftsteller beauftragt, einen speziellen „Reiseführer“ durch das Münsterland zu schreiben. Scho nahm dabei die Region um Ochtrup aus verschiedenen Perspektiven unter die Lupe.

Der Geschäftsführer des Kulturforums Ochtrup, Dr. Guido Dahl, deutete in seiner Begrüßung an, dass Schos Auseinandersetzung mit der Heimat allerdings keine verklärte Gartenlaubenromantik sei.

Die Autorin hatte die Eindrücke ihrer Kindheit und Jugend mit kritischen Betrachtungen verwoben und ihre Gedanken lyrisch verpackt. Im Forum der Bücherei St. Lamberti nahm sie ihre aufmerksamen Zuhörer mit auf eine außergewöhnliche „Litera-Tour“. Fotografien von Matthias Holtmann untermalten das Gehörte.

Der Ausflug startete am Landhaus Rothenberge, wo die Schriftstellerin „als Kind im Winter gerodelt war und als Jugendliche im Sommer geknutscht“ hatte. Während ihrer Recherchen gab es ein Wiedersehen mit diesem Miniaturschlösschen. „Beim Blick auf die Umgebung habe ich Geborgenheit gespürt. Alles war mir vertraut – bis auf die Windräder“, erklärte Scho.

Die nächste Station war das Josefshaus in Wettringen. Die Autorin erinnerte sich an einen Spaziergang über den dortigen Waldfriedhof, den sie als 15-Jährige mit ihrer Mutter unternommen hatte. „Wir haben uns gewundert, wie jung die Verstorbenen waren“, bemerkte sie. Von der Knabenerziehungsanstalt zeichnete die Schriftstellerin düstere Bilder und zitierte aus dem Internetblog eines ehemaligen Zöglings, der von 1949 bis 1955 im Josefshaus lebte. Der Mann habe das Haus ein „Heim, was mich gebrochen hat“ genannt und als „Kinderknast“ bezeichnet, in dem die Zöglinge hart arbeiten mussten. Es sei der Trend dieser Zeit gewesen, habe man ihm später gesagt.

Weiter ging die Litera-Tour zum Wasserschloss Haus Welbergen, wo der Dichter Johann Georg Hamann die letzten Wochen seines Lebens weilte. Auch zur Nepomuk-Statue führte Scho ihre faszinierten Zuhörer. „Er ist der Schutzpatron der Verschwiegenheit und mein Lieblingsheiliger“, bemerkte sie. Eine weitere Station war der Pestfriedhof, der nach Meinung der Autorin eine besondere Stellung einnimmt. „Er ist einer der wenigen noch erhaltenen Pestfriedhöfe Europas.“

Auch das Töpferhandwerk, die Textilindustrie und die Apokalyptischen Reiter im Beltmannbau hatte Scho thematisiert. Einen kritischen Schlenker machte sie durch den früheren Farbbach als Eingriff in die Natur, manchmal so „schwarz war wie die Zentrumspartei“.

Sie sei während ihrer Recherchereise im Münsterland auch auf schwarze Pädagogik, schwarze Politik, schwarze Kunst und Schwarzbrot gestoßen, bemerkte Sabine Scho.