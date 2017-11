Vorfreude: Parvin Abdu (M.) und Sheko Sido (2.v.l.) einen Tag vor ihrer Hochzeit vor der Wohnung an der Hinterstraße. Agnes Bode (l.), Christina Bierbaum und Suleiman haben einen Bogen für das Brautpaar aufgestellt. Foto: Martin Fahlbusch

Ochtrup -

Sheko Sido schaut nicht schlecht, als er am Mittwochnachmittag mit dem Fahrrad in die Hinterstraße einbiegt. An der Haustür von Nummer 4, hinter der er mit seiner künftigen Frau Parvin Abdu wohnt, wird kräftig gewerkelt – aber irgendwie eigenartig.