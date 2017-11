Dabei wird ein Drittel der Zählerstände von Ablesern der Stadtwerke Ochtrup direkt an der Abnahmestelle aufgenommen, zwei Drittel sollen von den Kunden selbst abgelesen und den Stadtwerken mitgeteilt werden. Hinweise zur richtigen Zählerablesung sowie eine Ablesekarte erhalten die Kunden per Post. Alternativ zur Ablesekarte können die Zählerstände auch über das Internet unter www.stadtwerke-ochtrup.de/ablesung übermittelt werden.

Die Wohngebiete, in denen Ableser der Stadtwerke Zählerstände erfassen, wechseln alle drei Jahre, informierten die Stadtwerke in einer Pressemitteilung. In diesem Jahr sind die Ableser ab Dienstag (21. November) im Niedereschgebiet, im Stadtparkgebiet sowie im Umkreis der Marienschule und der Dränke unterwegs. Genauere Informationen zum Ablesegebiet gibt es auch telefonisch unter 0 25 53/71 33. „Selbstverständlich werden sich die Ableser klar erkennbar ausweisen. Die Ableser sind nicht befugt, Geldbeträge entgegenzunehmen“, so die Stadtwerke.

Alle Selbstableser sollten den Stadtwerken ihre Zählerstände per Ablesekarte oder über das Internet bis spätestens zum 1. Dezember (Freitag) mitteilen. Werden Zählerstände nicht termingerecht übermittelt, wird der Energie- und Wasserverbrauch auf Basis der Vorjahresverbräuche geschätzt. Auch Kunden, die ihre Energie nicht direkt von den Stadtwerken Ochtrup beziehen, sind gehalten, den Stadtwerken ihre Zählerstände mitzuteilen.

Ebenso benötigen die Stadtwerke die Stände der kundeneigenen Zähler für Photovoltaikanlagen. Der Abrechnungsstichtag ist der 31. Dezember (Sonntag). Unter Berücksichtigung des Ablesedatums werden die übermittelten Zählerstände hochgerechnet.