Auf der Suche nach Mitstreitern: Seit vier Jahren gibt es in Ochtrup die Lesepaten. In den Grund- und der Hauptschule helfen sie Kinder dabei, das Lesen zu lernen. Wer sich engagieren möchte, ist jederzeit willkommen. Foto: Irmgard Tappe

Von Irmgard Tappe

„Lesepaten sind neutrale Personen, die keine Zensuren geben, sondern frei von Leistungsdruck den Schülern das Lesen näherbringen“, skizziert Gehring das ehrenamtliche Wirken.

34 Erwachsene – vorwiegend Frauen – engagieren sich zurzeit einmal wöchentlich in den Ochtruper Grundschulen und der Hauptschule, wo sie nach der Auflösung der Pestalozzischule tätig sind. Auch einige Neulinge sind unter den Lesepaten. „Es wäre natürlich schön, wenn es noch mehr würden. Denn der Bedarf ist da“, erklärt Gehring bei einem Treffen der Gruppe.

Angesichts des deutschen Vorlesetages am heutigen Freitag diskutieren die Lesepaten unter anderem über die Bedeutung des Vorlesens im Kleinkindalter. „Ich lese meinen Enkelkindern immer Geschichten vor und wir sehen uns gemeinsam Bilderbücher an“, erzählt eine Frau. Besonders in einer mediengesteuerten Zeit wie der unseren sei es wichtig, die Kinder schon im Vorschulalter an Bücher heranzuführen, finden die Anwesenden. Und das geschehe in dieser Altersgruppe natürlich durchs Vorlesen.

„Eltern sollten sich die Zeit nehmen, den Kleinen eine Gute-Nacht-Geschichte vorzulesen oder mit ihnen ein Bilderbuch anzuschauen“, empfehlen die Lesepaten. Sie sind der Meinung, dass diese frühkindlichen Rituale ein Fundament sind für gutes Lesen und die daraus resultierende Freude daran. Denn was der Mensch gut kann, das bereitet ihm auch Spaß.

„Viele Leute glauben allerdings, wir würden den Schülern nur Geschichten vorlesen“, weist eine Frau darauf hin, dass die Aufgaben von Lesepaten über das Vorlesen hinausgehen.

Bei ihrem Treffen im Clemens-August-Heim wird schnell deutlich, dass die Lesepaten pädagogische Arbeit mit Herz und Verstand leisten. Nach Absprache mit den jeweiligen Lehrern fördern sie die ihnen anvertrauten Jungen und Mädchen individuell. Dabei gehen sie auf die Schwachstellen jedes Einzelnen ein. Doch auch die Wünsche der Schüler werden berücksichtigt.

„Die Kinder dürfen sich selbst ein Buch in der Klassenbibliothek auswählen. Und zwischendurch erzählen sie auch, was sie gelesen haben“, schildert eine Frau ihr Vorgehen. Ein wesentliches Anliegen der Lesepaten ist, mit den Kindern das Lesen zu trainieren und vielleicht als Nebeneffekt bei ihren Schützlingen die Freude am Geschriebenen Wort zu vermitteln. „Leseanfänger brauchen Erfolgserlebnisse. Deshalb sind kurze, einfache Texte oder einzelne Wörter für sie besser geeignet als ein umfangreiches Leseangebot“, wissen zum Beispiel die Grundschul-Lesepaten aus Erfahrung. Bei allen Wörtern, Sätzen und Texten, so eine Anwesende, solle das Ziel sein, den Inhalt zu verstehen. Motivierend seien auch Übungen, bei denen Kinder ihre Lernfortschritte selbst erkennen können.