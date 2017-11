Fünf Tage lang beschäftigt sich die Klasse 4a mit dem Thema Tod. Die Ehrenamtlichen des Hospizvereins führen sie in einer Projektwoche behutsam an das Thema heran.

Von Anne Spill

In einem Zwiegespräch mit Gott? Auf einer Wolke sitzend? Oder vielleicht doch eher als unsichtbarer Geist auf der Erde, mitten zwischen den Lebenden? Als die Viertklässler der Marienschule ihre Vorstellung davon aufmalen sollten, was mit einem Menschen nach seinem Tod passiert, kamen viele unterschiedliche Ideen aufs Papier. Viele davon in fröhlichen Farben. „Das Thema ist ja auch gar nicht so traurig“, stellte ein Mädchen fest.

Recht so – sonst wäre das nämlich eine ziemlich betrübte Woche für die 4 a: Ganze fünf Tage lang befassen sich die Kinder im Projekt „Hospiz macht Schule“ mit dem Tod. Behutsam führen die neun Ehrenamtlichen des Hospizvereins die Schüler an das Thema heran. „Am ersten Tag haben wir uns unter dem Motto ‚Werden und Vergehen‘ mit der Entwicklung des Menschen befasst“, berichtet Jennifer Feldevert vom Hospizverein. Die Kinder und Erwachsenen bastelten Collagen mit Fotos aus Babyzeiten und Bildern von heute.

Um Krankheit und Leid ging es am zweiten Tag. Eine Ärztin stand den Schülern Rede und Antwort. „Die Kinder hatten sehr viele Fragen“, schildert Jennifer Feldevert eine lebhafte Gesprächsrunde. Kann man eine Lebensmittelunverträglichkeit heilen? Wie alt ist der älteste Notarzt? Wie viele Arten von Krebs gibt es? Solche und andere Dinge wollten die Kinder wissen.

Tag drei stand dann im Zeichen von Sterben und Tod. Die Viertklässler sahen einen speziell für junge Zuschauer produzierten Film über die Arbeit eines Bestatters. Anschließend hielten die Schüler ihre Vorstellung vom Jenseits mit Wachsmalstiften fest.

Wenn jemand stirbt, sind die Hinterbliebenen traurig. Mit dieser Phase beschäftigten sich die Kinder an Tag vier. Dass Trost in dieser Zeit helfen kann und es einem irgendwann auch wieder besser geht, ist Thema des fünften und letzten Kapitels am heutigen Freitag. Ein einstudierter „Lastentanz“, in dem bildhaft das schwere Gepäck abgeworfen wird, soll das veranschaulichen. Den bekommen auch die Eltern zu sehen, die heute an der Abschlusspräsentation – bewusst gestaltet als fröhliches Fest – teilnehmen.

Nicht nur die Kinder haben in dieser Woche viel gelernt. Auch die Helfer des Hospizvereins hätten einiges mitgenommen, findet Jennifer Feldevert. Im vergangenen Jahr führten die Ehrenamtlichen das Projekt zwar schon in zwei Klassen in Welbergen und Langenhorst durch. Aber da sei der Anteil der Kinder mit Migrationshintergrund nicht so hoch gewesen. Feldevert: „Wir haben jetzt auch unheimlich viel über den muslimischen Glauben gelernt.“