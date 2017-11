In diesem Jahr werden in einigen Kommunen die Jugendparlamente neu gewählt. In der Töpferstadt stehen die Jugendvertreter allerdings erst im kommenden Jahr wieder zur Wahl. Franka Wiggenhorn und Johanna Kippelt engagieren sich bereits seit zwei Jahren im Jugendparlament Ochtrup. WN-Redakteurin Anne Steven hat mit den beiden 14-jährigen Nachwuchspolitikern gesprochen und sie haben von ihrer Arbeit für das Gremium erzählt.

Wie seid ihr auf die Idee gekommen, euch im Jugendparlament zu engagieren?

Franka: Da ist irgendwann jemand zu uns in die Klasse gekommen und hat uns vom Jugendparlament erzählt. Und unsere Klassenlehrerin meinte, wir sollten uns alle gut überlegen, ob wir da nicht mitmachen wollen. Schließlich könnten wir so richtig mitentscheiden. Die meisten hatten keine Lust dazu. Aber ich schon. Ich hab dann einfach mitgemacht.

Johanna: Bei mir war es so: Mein Vater ist auch in der Politik. Er ist in der FDP. Mich hat das Ganze eigentlich schon immer interessiert. Mein Vater hat mir, als ich zwölf Jahre alt war, gesagt, dass ich jetzt so alt wäre, um im Jugendparlament mitzumachen. Und dann habe ich sofort gedacht: Dann kann ich mich ja anmelden und mal schauen, ob mir das gefällt.

Mit welchen Vorstellungen seid ihr ins Jugendparlament gegangen?

Johanna: Also, ich habe mich einfach überraschen lassen. Ich hatte eigentlich keine Vorstellung, wie das alles so abläuft.

Franka: Ja, wir haben einfach mal geschaut.

Ihr seid ja von den Ochtruper Kindern und Jugendlichen gewählt worden. Gab es bei euch in der Schule, der Klasse oder auch im Freundeskreis auch so eine Art Wahlkampf?

Franka: Ich hab den Leuten, die ich mag, schon gesagt, dass es toll wäre, wenn sie mich wählen würden. Aber sonst eigentlich nicht.

Johanna: In unserer Klasse haben sich drei Leute aufstellen lassen. Deswegen gab es schon ein bisschen Wahlkampf.

Das Jugendparlament hat in der Vergangenheit bereits zahlreiche Projekte und Aktionen angestoßen und auch umgesetzt. Welche Projekte sind euch aktuell wichtig?

Johanna: Für mich ist im Moment der Stadtpark am wichtigsten. Den wollen wir aufwerten, ihn schöner und vor allem für Jugendliche attraktiver machen. Außerdem versuchen wir gerade, eine Fläche für den noch fehlenden Bolzplatz zu finden. Da sind wir dran und versuchen, uns eine Alternative zu überlegen.

Franka: Ja, es wäre schon toll, wenn der Stadtpark ein bisschen schöner würde – und auch die Innenstadt.

Wie sieht eure Arbeit aus? Fragt ihr Themen bei den anderen Jugendlichen ab oder setzt ihr euch im Jugendparlament zusammen und überlegt euch was?

Johanna: In der Realschule gibt es einen Briefkasten vom Jugendparlament. Da schauen wir regelmäßig hinein.

Franka: In den Sitzungen besprechen wir aber auch immer, was so ansteht. Manchmal kommen aber auch Jugendlichen auf mich zu und fragen, ob wir uns nicht mal um ein bestimmtes Thema kümmern können.

Lässt sich der Schulalltag gut mit der Arbeit im Jugendparlament vereinbaren?

Johanna: Ich hatte mir vorgestellt, dass die Treffen häufiger sind und das alles sehr viel aufwendiger ist. Wir treffen uns jetzt alle vier bis sechs Wochen. Das geht. Und es ist nicht so, dass man es mit der Schule nicht mehr hinbekommt.

Franka: Wenn jede Woche eine Sitzung wäre, hätten wir sicherlich viel mehr Stress. Aber so ist es ok.

Was macht euch an der Arbeit im Jugendparlament besonders Spaß. Warum macht ihr das?

Franka: Es ist toll, überhaupt etwas in der Stadt mitentscheiden zu dürfen. Man hat ja als Jugendlicher sonst nicht so viel sagen.

Johanna: Es macht einfach Spaß, seine Kreativität auszulassen und später ein Ergebnis zu sehen. Das ist toll. Ein gutes Beispiel sind die Bänke, die wir jetzt im Stadtpark aufgestellt haben. Dafür haben wir uns eingesetzt und die kommen auch richtig gut an.

Wie kam euer Engagement im Jugendparlament bei Freunden und der Familie an?

Franka: Viele Freunde meinten erst, das wäre doch total langweilig. Aber ich habe gesagt, ich guck mir das mal an. Kann doch nicht so schlimm sein. Aber jetzt kommen auch schon mal Leute auf mich zu und fragen, was wir da eigentlich so machen. Oder sie bitten mich, wegen irgendwelcher Sachen mal nachzufragen. Meine Mutter fand das von Anfang an toll.

Johanna: In der Familie war das Interesse groß. Meine Freunde hat das zuerst nicht so interessiert, bis sie die ersten Ergebnisse gesehen haben. Dann kamen auch schon mal Fragen, warum ich das mache und was ich da mache und so weiter.

Im nächsten Jahren stehen wieder Wahlen zum Jugendparlament an. Wisst ihr schon, ob ihr weitermachen werdet?

Franka: Ja, ich denke schon.

Johanna: Ja, wahrscheinlich schon.

Könnt ihr euch vorstellen, euch später weiter politisch zu engagieren? Vielleicht in der Lokalpolitik?

Franka: Beruflich stelle ich mir etwas anderes vor. Und auch wenn man sich nur in der Lokalpolitik engagiert, muss man das ja auch erst einmal schaffen. Das ist, glaub ich, ziemlich stressig. Das müsste ich mir gut überlegen.

Johanna: Ich könnte mir gut vorstellen, später im Rat mitzuarbeiten.

Die ältesten Mitglieder im Jugendparlament sind ja schon fast volljährig. Ihr wart gerade einmal zwölf, als ihr angefangen seid. Wie war der Einstieg?

Johanna: Wir wurden direkt eingebunden. Es war nicht so, dass wir als Jüngere gar nichts sagen durften.

Die Liegebank im Stadtpark wurde kürzlich von Randalierern kaputt gemacht. Was macht das mit euch, wenn ihr das hört?

Johanna: Das ist echt schade. Das war so ziemlich das erste Projekt, das wir angegangen sind und es hat super lange gedauert. Fast ein Jahr. Die Bank wurde erst im Frühjahr oder Sommer aufgestellt.

Franka: Das ist echt blöd. Und so schade, dass die Leute solche Dinge immer kaputt machen müssen. Ich verstehe das nicht.

Johanna: Ich finde, die respektieren die Arbeit nicht. Vielleicht wissen sie aber auch gar nicht, wie viel Arbeit da drin steckt, wie lange wir an so etwas sitzen, bis wir es durchkriegen.