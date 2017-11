Die moderne Technik hat auch in der Schuhmacherbranche Einzug gehalten. So scannt Elmar Kriens die Füße seiner Kunden mit einem computergestützten Verfahren. Foto: Irmgard Tappe

Stattliche 125 Jahre hat das Unternehmen Orthopädieschuhtechnik Kriens bereits auf dem Buckel. Und in dieser Zeit hat sich in der Schuhmacherbranche einiges getan, wie Elmar Kriens, der den elterlichen Betrieb heute in vierter Generation führt, berichtet.

Von Irmgard Tappe

Orthopädie-Schuhtechnik Kriens blickt in diesem Jahr auf eine 125-jährige Geschichte zurück. Die Wiege des Unternehmens stand in Metelen. Dort eröffnete der Schuhmacher Johann Becking im Jahre 1892 eine kleine Schuhmacherwerkstatt. Als sich der Gründer zur Ruhe setzte, übernahm sein Schwiegersohn Karl Kriens den Betrieb.

Die ersten beiden Generationen praktizierten noch das klassische Schusterhandwerk. Als Karl Kriens 1963 das Unternehmen an seinen Sohn Heinz überschrieb, wehte ein frischer Wind durch den Betrieb. „Mein Vater hatte nach seiner Ausbildung zum Orthopädieschuhmacher die Meisterprüfung in diesem speziellen Bereich seines Handwerks absolviert und erweiterte das Schuhgeschäft um eine Orthopädiewerkstatt“, erzählt Elmar Kriens, der den elterlichen Betrieb in vierter Generation führt.

Unterstützung in der Werkstatt bekommt Orthopädieschuhmachermeister Elmar Kriens (M.)von seinem Gesellen Valon Zenunaj (l.) und Azubi Nooraldin Ozbaki. Foto: Irmgard Tappe Unterstützung in der Werkstatt bekommt Orthopädieschuhmachermeister Elmar Kriens (M.)von seinem Gesellen Valon Zenunaj (l.) und Azubi Nooraldin Ozbaki. Foto: Irmgard Tappe

1970 eröffnete Heinz Kriens in Ochtrup eine Filiale an der Hinterstraße. 1988 verlagerte er das Unternehmen komplett nach Ochtrup. 1999 stand eine weitere Vergrößerung an, und die Firma wechselte samt Werkstatt, Fußpflegebereich und Schuhgeschäft an den jetzigen Standort an der Horststraße. Elmar Kriens war zu diesem Zeitpunkt längst in die Fußstapfen seines Vaters getreten. An der Bundesfachschule für Orthopädie-Schuhtechnik in Hannover bestand er im Mai 2001 seine Meisterprüfung. Im Jahre 2003 übernahm er dann den Betrieb seiner Vorfahren. Einmal jährlich wird das Fachunternehmen auf Beratungskompetenz, Service, und Qualität geprüft. Als Kunde getarnt kommt dann eine Testperson ins Geschäft. „Die Bewertungen sind bisher immer gut ausgefallen. 2014 waren wir sogar Bundessieger“, erzählt Kriens.

Dass der Fortschritt auch vor der Schuhmacherbranche nicht Halt macht, zeigt ein Gang durch die Arbeitsräume des Orthopädieunternehmens. So werden die Füße nach einem modernen, computergestützten Verfahren gescannt. Doch auch das herkömmliche Handwerk hat in der Werkstatt nach wie vor seinen Platz. „Bei unserer Arbeit verknüpfen wir althergebrachte handwerkliche Techniken mit neuen, innovativen Entwicklungen“, berichtet Kriens und beschreibt die vielschichtige Angebotspalette vom Knie abwärts bis zum großen Zeh.

Seit Übernahme des Geschäftes, sagt Elmar Kriens, habe auch die Bürokratie zugenommen. „Wir sind ein Gesundheitshandwerk. Da gelten Qualitätsstandards, die wir den Krankenkassen nachweisen müssen. Deshalb sind wir verpflichtet, jeden Arbeitsschritt zu dokumentieren.“

Vom Knie bis zum großen Zeh reicht die Angebotspalette im Hause Kriens. Foto: Irmgard Tappe Vom Knie bis zum großen Zeh reicht die Angebotspalette im Hause Kriens. Foto: Irmgard Tappe

Kriens und sein Geselle Valon Zenunaj fertigen orthopädische Maßschuhe, individuelle orthopädische Hilfsmittel und Einlagen für Konfektionsschuhe an, aber auch Bandagen nach Maß für Fuß, Unterschenkel und Knie. Seit August 2017 verstärkt der Auszubildende Nooraldin Ozbaki das Team im Werkstattbereich. Der Schuhverkauf ist ebenfalls ein wichtiges Standbein des Familienbetriebes. Vier geschulte Verkaufskräfte beraten die Kundschaft beim Kauf von hochwertigen, mittlerweile sehr modischen Bequemschuhen. Insgesamt arbeitet bei Kriens neben dem Firmeninhaber ein achtköpfiges Team in den Bereichen Orthopädie, Verkauf und medizinische Fußpflege.