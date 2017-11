Stolze 36 Mal hat Michael Wülker (r.) bereits das Deutsche Sportabzeichen absolviert. Die diesjährige Ehrung fand am Donnerstagabend in der Aula des Schulzentrums statt. Foto: Martin Fahlbusch

Ein wenig persönliche Enttäuschung klang in der Anerkennung von Bürgermeister Kai Hutzenlaub mit, als er die Leistungen derjenigen hervorhob, die in diesem Jahr das Sportabzeichen – einige schon zum wiederholten Male – erfolgreich abgelegt hatten: „Ich habe hohen Respekt vor euch und Ihnen allen, die so eifrig trainiert haben und sportlich sind. Ich glaube, ich würde das nicht so schaffen.“

In der Aula des Schulzentrums begrüßte Daniela Müller für das Trainer- und Organisationsteam des Deutschen Sportabzeichen viele erwartungsfrohe Gäste. „In diesem Jahr können wir stolze 170 Sportabzeichen und 26 Teilnehmerurkunden verleihen“, zeigte sie sich mehr als zufrieden, nicht zuletzt deshalb, weil sich die Anforderung für die begehrten Plaketten und Urkunden geändert haben.

Seit 20 Jahren gehört dieses gesundheitssportliche Ereignis zum Ochtruper Terminplan. „Auch in diesem Jahr standen wir mit euch 15 Wochen gemeinsam auf dem Sportplatz und mit Rat und Tat zur Seite“ so Daniela Müller weiter, die allen Anerkennung zollte und Glückwünsche aussprach. Bei den umfangreichen Ehrungen standen ihr Nicole Müller, Angelika Müller, Carmen Bätker und André Thebelt sowie Bürgermeister Kai Hutzenlaub zur Seite. Auch wenn nicht alle Geehrten den Weg in die Aula gefunden hatten und vom Publikum entschuldigt, beim Nudel-Essen oder in der Eisdiele vermutet wurden, war das ein prima Rahmen für die Mühen, die sich Jung und Alt, von sieben bis weit über 70, gemacht hatten. Einen sollte man auf jeden Fall stellvertretend für alle anderen erwähnen, fand auch das Trainerteam. Michael Wülker hat zum 36. Mal das Deutsche Sportabzeichen absolviert und damit den anderen und hoffentlich auch vielen künftigen Mitmachern einen besonderen Ansporn gegeben. Die Termine für das nächste Jahr gab Angelika Müller schon mal vorsorglich bekannt: Los geht es am 17. April 2018, um 17.30 Uhr im Stadion am Schulzentrum und danach regelmäßig dienstags.