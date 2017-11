Müde und abgeschlagen fühlt sich so mancher in der dunkleren Jahreszeit. Was gegen den Herbstblues hilft, hat Apotheker Gerd Egbring unserer Zeitung verraten.

Von Anne Spill

Hach, schon wieder so ein mieses Wetter. Betrübt blickt Sabine nach draußen in die grauen Wolken. Eigentlich wollte sie noch einen Spaziergang machen. Aber dafür fehlt ihr gerade die Energie. Und gleich wird es ja auch schon wieder dunkel. Dann doch lieber mit einer Wolldecke auf das Sofa fläzen. Vielleicht liegt ja irgendwo noch etwas Schokolade. Und dann ganz kurz die Augen schließen . . .

Eine frei erfundene Situation. Sie ist aber alles andere als abwegig: Denn vielen Menschen geht es in diesen Tagen wie unserer ausgedachten Sabine. Sie fühlen sich müde und antriebslos – der Herbstblues hat sie erwischt. Den gibt es nämlich wirklich.

Laut Studien ist etwa jeder Vierte von dem saisonalen Stimmungstief betroffen, darunter mehr Frauen als Männer. Auch in den Apotheken von Gerd Egbring fragen immer wieder Menschen nach, was sie gegen die Abgeschlagenheit in der dunkleren Jahreszeit machen können. „Wichtig ist, erst einmal zu erläutern, woher das Ganze überhaupt kommt“, findet der Ochtruper Pharmazeut.

Denn das Phänomen lässt sich leicht erklären: „Das ist sozusagen die menschliche Version des Winterschlafs.“ Wenn es draußen länger dunkel ist, stellt sich der Körper auf eine Pause ein und spart Energie. Die Zirbeldrüse im Hirn produziert mehr von dem Schlafhormon Melatonin. Gleichzeitig schüttet der Körper weniger Serotonin aus, einen Botenstoff, der stimmungsaufhellend wirkt.

Das Mittel gegen das Stimmungstief ist in diesem Fall also vor allem eines: Licht. Wenig Hilfe verspricht die Wohnzimmerlampe, denn in Innenräumen liegt die Helligkeit normalerweise bei 300 bis 500 Lux. „Wir brauchen aber schon 2500 Lux oder mehr“, weiß Egbring. Also: ab nach draußen. Denn selbst an einem bewölkten Tag bekommt der Mensch an der frischen Luft noch etwa 7000 Lux ab. Und dabei gilt: ruhig mal in den Himmel gucken. „Das Licht wird über die Netzhaut des Auges aufgenommen.“

Wie so oft helfen auch bei einem Herbstblues Bewegung und eine ausgewogene Ernährung. Die gute Nachricht: Neben Obst und Gemüse darf ruhig auch mal Schokolade auf dem Speiseplan stehen. Denn die macht tatsächlich glücklich. Gerd Egbring: „Sie enthält Tryptophan, eine Vorstufe von Serotonin.“ Der Apotheker persönlich setzt zudem auf eine Ergänzung von Vitaminen und Mineralstoffen.

Wichtig bei alldem: Bei einem Herbstblues hellt sich die Stimmung irgendwann von alleine wieder auf. Mitunter handelt es sich bei dem Tief aber auch um eine ernste Depression, die behandelt werden muss. Wer unsicher ist, sollte den Rat eines Arztes einholen.