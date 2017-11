Wegen Drogenhandels sowie Verstoßes gegen das Waffengesetz hat das Schöffengericht in Rheine gestern einen 24-jährigen Angeklagten aus Ochtrup zu einem Jahr und zehn Monaten auf Bewährung verurteilt.

Von Monika Koch

Nachbarn hatten den jungen Mann angezeigt, weil seine täglichen Schießübungen in der Wohnung für Aufregung sorgten und sie außerdem den Verdacht hatten, er könnte mit Drogen handeln. So durchsuchte die Polizei am 1. Dezember 2016 die Wohnung des Angeklagten und stellte elf LSD-Tabletten, 20 Röllchen mit 38 Ecstasy-Pillen, knapp 60 Gramm Marihuana sowie fast 27 Gramm Amphetamin sicher. Zudem wurden mehrere Waffen mit Munition – darunter zwei Druckluftpistolen –, ein Schalldämpfer, explosionsgefährliche Stoffe und extreme Knallkörper beschlagnahmt.

Tägliche Schießübung

Der Ochtruper Angeklagte räumte den Drogenhandel in seiner Wohnung ein, „aber die Waffen haben nichts damit zu tun. Sie sind mein Hobby“, behauptete er und sagte, dass er täglich in der Wohnung zehn Übungsschüsse in eine speziell dafür eingerichtete Auffangvorrichtung abgebe. Das habe schon mal zu Ärger mit den Nachbarn geführt. Die Knallpatronen und Explosionskörper seien für Silvester bestimmt gewesen. Auf Nachfrage des Gerichts räumte er ein, dass die Menge über das normale Verkaufsmaß hinausgehe.

Rechtskräftiges Urteil

Im Wohnungsflur des 24-Jährigen hingen zudem zwei Messer aus dem Ersten und Zweiten Weltkrieg an der Wand, welche die Polizei einkassierte. „Die hatten aber keine geschliffenen Klingen“, erklärte der Angeklagte.

Gravierend vorbestraft war der junge Mann nicht. Ein Richterspruch von Mai dieses Jahres mit einer Geldstrafe floss jedoch in das gestrige Urteil ein. In der dreijährigen Bewährungszeit muss der junge Mann 300 Sozialstunden ableisten und mindesten zwölf Drogenberatungstermine absolvieren. Das Urteil ist rechtskräftig.