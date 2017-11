Die Bundespolizei ermittelt, nachdem Unbekannte am Samstag Betonplatten auf die Gleise der Bahnstrecke zwischen Gronau und Ochtrup gelegt hatten. Foto: Bundespolizei

Unbekannte Täter haben am Samstag durch einen gefährlichen Eingriff in den Bahnverkehr dafür gesorgt, dass auf der Strecke zwischen Gronau und Ochtrup für mehr als zwei Stunden keine Zügen rollen konnten.

Von Klaus Wiedau

Wie ein Sprecher der Bundespolizei auf Anfrage der WN berichtete, ging um 15.56 Uhr bei der Notfallleitstelle Duisburg die Meldung ein, dass ein – in Richtung Münster fahrender – Zug auf offener Strecke zwischen Gronau und Ochtrup stoppen musste. Der Lokführer gab an, zuvor rund 20 bis 30 Betonplatten überfahren zu haben. Es handelte sich dabei um so genannte Kabelabdeckplatten, mit denen neben den Gleisen verlaufende Kabel abgedeckt werden. Der Lokführer sah vom Tatort noch zwei – jugendliche – Täter flüchten.

Durch den Kontakt mit den Betonplatten wurden nach Polizeiangaben am Zug der Schienenräumer und ein Sandstrahlrohr beschädigt. Die rund 100 Reisenden blieben aber unverletzt.

Der Lokführer, so der Sprecher der Bundespolizei weiter, habe mit dem Zug noch weiter bis in den Bahnhof nach Ochtrup fahren können, dort sei er dann aber außer Betrieb genommen worden. Die Bahnstrecke war infolge der Aktion bis 18.12 Uhr gesperrt. Beamte der Bundespolizei haben die Ermittlungen wegen „eines gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr“ aufgenommen.