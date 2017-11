Ochtrup/Rheine -

Zoff mit Kratzen, Beißen und Schlagen gab es beim Public Viewing im Schützenhof Cordesmeyer in Rheine anlässlich des EM-Fußballspiels Deutschland gegen Frankreich am 7. Juli 2016. Ein Ehepaar aus Ochtrup saß am Freitag deswegen auf der Anklagebank.