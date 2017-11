Das Gedränge beim Kreativmarkt der Landfrauen Welbergen-Langenhorst war am Wochenende groß. Foto: Norbert Hoppe

Sehr gut besucht war am Wochenende der Kreativmarkt der Landfrauen Welbergen-Langenhorst. Zahlreiche Besucher drängten um die Stände der gut 40 Aussteller auf dem Gelände der Gaststätte Köllmann.

Von Norbert Hoppe

Nein, Vorurteile sollen nicht bedient werden, vielmehr soll die Lebenswirklichkeit wiedergegeben werden. Das hatte sich der Berichterstatter fest vorgenommen, als er am Wochenende auf dem 20. Kunst- und Kreativmarkt der Landfrauen Langenhorst-Welbergen bei Happens Hof unterwegs ist. Hartnäckig hält sich ja die Vorstellung, dass Kreatives eher etwas für das weibliche Geschlecht ist. Und tatsächlich waren es überwiegend Frauen, die an den Ständen der 40 Aussteller aus der Region staunend die vielen Angebote begutachteten.

Schon kurz nach der Eröffnung am Samstagnachmittag war es rappelvoll, Parkplätze gab nur noch weitab in den Straßen rund um die Gaststätte Köllmann. Dafür gab es im Saal und der Festscheune jede Menge zu entdecken: Das Angebot reichte von Spielzeug über Dekorationsartikel und Schmuck bis hin zu Weihnachtskrippen. Und überall herrschte zwischen den Ständen dichtes Gedränge.

„Das ist wieder ein großer Erfolg in unserem Jubiläumsjahr“, freute sich Maria Rotermann, die Vorsitzende der Landfrauen, am Sonntag zur besten Kaffeezeit. Ganz begeistert von dem regen Interesse der Besucher sind auch ihre Mitstreiterinnen Monika Kauling und Anja Ahlert. Auf die Frage, ob es auch im nächsten Jahr einen Kreativmarkt geben werde, haben die drei Landfrauen nur eine Antwort: „Ja!“ Bei so vielen Besuchern und Ständen sei eine Neuauflage im nächsten Jahr auf jeden Fall ins Auge gefasst.

Auch die Aussteller zeigten sich zufrieden mit der Resonanz. Antonia Beel, die an ihrem Stand Teddybären anbietet, würde bei einer Neuauflage ebenfalls gern wieder dabei sein. „Eigentlich wollte ich mit 70 Jahren aufhören, doch jetzt verlängere ich meinen Vertrag“, verspricht die rüstige Rentnerin, die bereits bei der ersten Auflage dabei war, mit einem Lächeln.

Nicht nur zum Kaufen ist eine Besucherin gekommen. „Ich habe viele Anregungen zum Selbermachen von Advents- und Weihnachtsschmuck bekommen“, meint die Dame, die sich schon bald an die Umsetzung der gewonnenen Ideen machen will, schließlich steht die Adventszeit schon fast vor der Tür.

Zu guter Letzt muss der Berichterstatter feststellen: Es waren nicht nur Frauen auf dem Kreativmarkt. Einige wurden von ihren Ehemännern begleitet, die sich ebenfalls für die breite Angebotspalette interessierten. „Einer muss ja für die finanziellen Angelegenheiten zuständig sein,“ meint einer der männlichen Besucher schmunzelnd und zückt seine Geldbörse. Und außerdem schmecken auch Männern Kaffee, Kuchen, Glühwein und Reibeplätzchen, die auf dem Markt angeboten wurden. Und so war der Besuch des Kreativmarktes für Frauen und Männer ein lohnendes Wochenenderlebnis.