In gemütlicher Runde feierte die Wandergruppe „De Pättkeslüe“ ihren 30. Geburtstag. Foto: Irmgard Tappe

Von Irmgard Tappe

Michael Wülker, Gründungsmitglied und bis vor einigen Jahren Sprecher der Truppe, hat alle Ziele schriftlich festgehalten. Teutoburger Wald, Sauerland, Bentheimer Wald, Holland, Bad Iburg und viele andere Gegenden haben die „Pättkeslüe“ während ihrer monatlichen Touren durchwandert. Hinzu kommt das dreitägige Campingwandern im Sommer. „Das ist immer der Höhepunkt des Jahres. Am Tage wandern wir und abends sitzen wir vor unseren Campinghütten, grillen gemeinsam und singen Lieder“, berichtet Wülker.

Insgesamt hätten die Pättkeslüe innerhalb von 30 Jahren circa 9000 Kilometer zurückgelegt. Wülker hat bei keiner dieser Touren gefehlt. Gerd Achteresch, der sich um die Organisation der Campingwanderungen kümmert, war ebenfalls von Anfang an dabei. Er schätzt es, in Gesellschaft Gleichgesinnter zu wandern und dabei die Natur in vollen Zügen zu genießen. „Ich bin nun mal ein Naturmensch. Früher war ich auch ein begeisterter Bergwanderer“, bemerkt er.

Gehört erst seit Kurzem zur Wandergruppe: Irina Niehues. Foto: Irmgard Tappe Gehört erst seit Kurzem zur Wandergruppe: Irina Niehues. Foto: Irmgard Tappe

Neu dabei ist Irina Niehues. Ihre Bekannte Uschi Biermann habe ihr viel von dieser Gruppe erzählt. „Da habe ich Lust bekommen und bin im August das erste Mal mitgewandert. Es war super und ich werde dabei bleiben“, hat die 50-Jährige entschieden.

Unter den Pättkeslüe findet man Wanderfreunde aller Altersgruppen. Tanja Biermann ist mit 28 Jahren die Jüngste, der 82-jährige Theo Bos der Älteste der Wandertruppe. Die Lebensjahre sind für ihn allerdings nur eine Zahl. Ansonsten ist er „fit wie ein Turnschuh.“ Und das, davon ist er überzeugt, hängt vorrangig mit seiner regelmäßigen Bewegung zusammen. „Meine Frau und ich haben generell Spaß am Wandern. Für uns bedeutet das Lebensqualität. Das hält jung und gesund“, schwärmt Bos. Wenn er mit den „Pättkeslüe“ unterwegs ist, hat er stets seine Mundharmonika im Rucksack. Auch während der Geburtstagsfeier zum 30-jährigen Bestehen der Gruppe in der Villa Winkel holt er sie hervor und musiziert. Für den Sprecher des „Pättkeslüe“, Günther Biermann ist das Wandern ein wunderbarer Gegenpol zum Bürojob und seine große Leidenschaft. Die möchte er noch mehr Leuten schmackhaft machen. Deshalb, so verrät er, habe er für den nächsten Sommer einen Schnupperwandertag für Jedermann ins Auge gefasst.