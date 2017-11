Der Trauerzug, der sich am Sonntag durch die Innenstadt wand, war lang. Zahlreiche Ochtruper beteiligten an der Gedenkfeier zum Volkstrauertag. Foto: Maximilian Stascheit

Der Trauerzug, der sich gestern anlässlich des Volkstrauertages durch die Innenstadt wand, war lang. Zahlreiche Ochtruper beteiligten sich an der Gedenkfeier, die in diesem Jahr vom Schützenverein Lamberti-Mark ausgerichtet worden war.

Von Maximilian Stascheit

Trommelwirbel. Und dann ist es ganz still an der Gedenkstätte an der Hellstiege. Abordnungen vieler Vereine, der Stadtrat, die vereinigten Spielmannszüge und die Stadtkapelle haben sich an dem Erinnerungsort versammelt, um anlässlich des Volkstrauertags der Opfer von Krieg und Gewalt zu Gedenken.

Dann lassen die Musiker der Stadtkapelle den Choral „Über den Sternen“ erklingen und der Schülersprecher des Gymnasiums, Jona Löckner, tritt vor das Mikrofon. Mit dem Gedicht „Wenn jeder eine Blume pflanzte“ von Peter Härtling bringt er auf den Punkt, weshalb die Gedenkzeremonie jährlich zelebriert wird: Um an die Verbrechen vergangener Kriege zu erinnern und ein friedvolles Leben anzumahnen.

„Es ist ein beeindruckendes Zeichen der Solidarität mit den Opfern und Hinterbliebenen, dass sich die Gedenkstunden heute am Volkstrauertag nicht in wenigen großen Veranstaltungen bündeln, sondern Menschen bis in jede Gemeinde hinein zusammenkommen, um gemeinsam zu erinnern und zu trauern“, erklärt Ludger Wiechers, Vorsitzender des ausrichtenden Schützenvereins Lamberti-Mark, in seiner Gedenkrede.

Dass der Zweite Weltkrieg nunmehr 72 Jahre zurückliege, hieße auch, dass es kaum noch Zeitzeugen dieser grausamen Zeit der Gewaltherrschaft gebe. „Wir können uns nur schwer vorstellen, wie es ist, wenn Bomben fallen und man sich um das eigene Leben und das der Angehörigen fürchtet“, so Ludger Wiechers.

Er mahnt an, dass die Schicksale der Kriegsopfer nicht vergessen werden dürfen und fordert dazu auf, auch den nachfolgenden Generationen die Geschichte zu vermitteln und für Versöhnung, Verständigung und Frieden einzustehen. Außerdem erinnert Ludger Wiechers an die Menschen, die gegenwärtig Krieg und Gewalt ausgesetzt sind.

Erneut erklingt Musik – neben der Stadtkapelle trägt auch der Kirchenchor St. Dionysius Welbergen zur würdevollen und andächtigen Atmosphäre der Gedenkfeier bei.

Und noch einmal Trommelwirbel. Nach der Kranzniederlegung durch Bürgermeister Kai Hutzenlaub singen die Teilnehmer „Ich hatt‘ einen Kameraden“ und die Nationalhymne. Es ist der Abschluss einer bewegenden und wichtigen Zeremonie.