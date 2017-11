Edeltraud Heitmann als Vertreterin der Ochtruper Hebammen sowie Heidi Lütke-Uhlenbrock und Dieter Lange-Lagemann vom Hospizverein zeigten sich demnach zuversichtlich, dass die Stele schon in wenigen Wochen auf dem Friedhof in der Oster aufgestellt werden kann.

Der Stein sei bereits in Auftrag gegeben, der Platz für die Stele wurde von der katholischen Kirchengemeinde zur Verfügung gestellt und die Kosten zu einem Großteil durch Spenden aufgebracht, heißt es in dem Pressetext.

„Es ist gut, dass Eltern einen Ort haben, an dem sie um ihre zu früh geborenen und nicht lebensfähigen Kinder trauern können“, wird Edeltraud Heitmann darin zitiert. Heidi Lütke-Uhlenbrock informierte darüber, dass der Hospizverein auch Trauerbegleitungen anbiete, die betroffene Eltern anfragen könnten.

Die Stele sei von einer Bentheimer Künstlerin aus Natursandstein gestaltet worden, teilte Dieter Lange-Lagemann mit. Besonders hob er die Spenden hervor, mit denen das Projekt finanziert wurde. Zu den Spendern gehört auch die Gruppe Mona Lisa. Sie übergab 1200 Euro an den Arbeitskreis. Das Geld kam bei einer Cafeteria in der Villa Winkel am Pottbäckersonntag zusammen. Birgit Bürgel von Mona Lisa erläuterte, dass der Erlös des Cafés noch durch eine größere Einzelspende aufgestockt worden sei.