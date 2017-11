Im September hat das Entsorgungsunternehmen Kockmann alle „notwendigen Unterlagen“ bei der Bezirksregierung in Münster eingereicht. Seither wartet die Firma auf die Baugenehmigung für den geplanten Wertstoffhof. Ob der erste Spatenstich noch in diesem Jahr erfolgen kann, erscheint fraglich.

Von Ralph Schippers

Auf dem Gelände des Kreisbauhofes gleich nebenan herrscht reges Treiben. Während der Umzug der Straßenmeisterei schon vor gut einem halben Jahr erfolgreich über die Bühne gegangen ist, gibt es am geplanten Standort für den neuen Wertstoffhof im Gewerbegebiet Seller Esch weiterhin keinen sichtbaren Fortschritt. Das Projekt zieht sich – und das schon seit Jahren.

„Wir warten auf die Genehmigung des Bauantrags durch die Bezirksregierung“, erklärt Martin Brinkschmidt auf Anfrage. Der Geschäftsführer des Ochtruper Entsorgungsunternehmens Kockmann würde „lieber heute als morgen“ den ersten Spatenstich im Seller Esch setzen. Aber ohne Genehmigung geht nichts.

Brinkschmidt sieht die Hausaufgaben seines Unternehmens gemacht: Sämtliche angeforderten Unterlagen seien eingereicht worden. Gleich nachdem der zugrunde liegende Bebauungsplan der Stadt rechtskräftig geworden war, habe man den Bauantrag nach Münster geschickt. Das war im September.

Bis dahin war es ein weiter Weg. Wie berichtet, musste das Planungsrecht zwischenzeitlich noch einmal geändert werden. Nicht alle Festsetzungen des alten B-Plans stimmten mit dem geplanten Projekt überein. Das bedeutete neben zeitlichen Verzögerungen auch finanziellen Aufwand für den Investor. Gutachterliche Stellungnahmen zu den zu erwartenden Schall- und Geruchsemissionen mussten eingeholt werden.

Die Pläne für den neuen Wertstoffhof. Foto: Stadt Steinfurt Die Pläne für den neuen Wertstoffhof. Foto: Stadt Steinfurt

Dass das Ochtruper Unternehmen, das seit Anfang 2014 als Betreiber des Standorts an der Meteler Stiege fungiert, mit den Hufen scharrt, ist nachvollziehbar. Die Platzverhältnisse auf dem Areal im benachbarten Gewerbegebiet Sonnenschein sind beengt, ein geordneter Abnahmebetrieb gerade in Stoßzeiten schwierig. Einschränkungen, die schon 2014 bekannt waren. Doch aus der geplanten Erweiterung des Betriebsgeländes wurde nichts – aus immissionsschutzrechtlichen Gründen.

Auch die Genehmigung am neuen Standort zwischen Ochtruper Straße und B 54 richtet sich nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz (BImschG), wonach nicht etwa Stadt oder Kreis, sondern die Bezirksregierung federführend ist. „Der Antrag ist bei uns eingegangen“, bestätigte eine Behördensprecherin jetzt auf Anfrage. Derzeit laufe das Beteiligungsverfahren der so genannten Träger öffentlicher Belange. Die Anhörungsfrist laufe Mitte Dezember aus. Erst nach der Prüfung der eingegangenen Anregungen wird die Entscheidung über die Genehmigung getroffen. Das braucht Zeit: „Aller Voraussicht nach wird dies wohl nicht mehr in diesem Jahr der Fall sein“, so die Sprecherin.

Der Investor muss sich also weiter in Geduld üben. Auch die Stadt wäre sicher nicht abgeneigt, wenn der neue Wertstoffhof im Seller Esch seinen Betrieb schon bald aufnehmen könnte. Befindet sich doch das im Gewerbegebiet Sonnenschein danach frei werdende Gelände in ihrem Besitz. Zwar ist eine konkrete Nachnutzung bislang noch nicht gegeben, wie Fachbereichsleiter Stefan Albers auf Nachfrage betont. In Zeiten knapper Gewerbeflächen hat das Areal jedoch zweifellos viel Potenzial.